ВК «Заречье-Одинцово» одержал четвёртую победу в чемпионате России

Фото: Минспорт МО
Женский волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» одержал победу в 10-м туре чемпионата России. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Команда из Московской области выиграла гостевой матч у «Уралочки-НТМК» со счётом 3:1. Для подмосковного коллектива эта победа стала четвёртой в сезоне.
9 декабря подмосковные волейболистки примут на домашнем паркете лидера турнирной таблицы – столичное «Динамо».
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«Наши волейболистки показали уверенную игру. В напряжённой борьбе мы буквально вырвали первую партию, во втором сете уступили с разницей в два очка, а в третьей и четвёртой партии красиво обыграли соперниц. Итог – наша победа. Умницы», – отметил депутат Госумы Сергей Колунов.
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Лора Луганская