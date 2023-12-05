Спортсмены из Подмосковья стали призерами первенства мира по боксу

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Две медали завоевали подмосковные боксеры на первенстве мира среди юношей и девушек. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Первенство мира среди юношей и девушек 15-16 лет проходило с 23 ноября по 4 декабря в Ереване.
В соревнованиях приняли участие 345 спортсменов из 51 страны.
Подмосковные спортсмены в составе сборной России завоевали «серебро» и «бронзу».
Среди девушек обладательницей серебряной медали стала Кира Леонова, которая представляла Серпухов и Лосино-Петровский городской округ. Девушка в полуфинале выиграла у представительницы Туниса, а в финале совсем немного уступила спортсменке из Казахстана.
В юношеском зачете боксер Ян Богданов из Чехова одержал победы в в 1/8 и 1/4 финала над соперниками из Казахстана и Польши. Но в полуфинале в результате раздельного решения судей победителем стал спортсмен из Узбекистана. Подмосковный боксер получит почетное третье место.
Стоит отметить, что всего на первенстве сборная России выиграла 16 медалей, из которых семь золотых, две серебряных и семь бронзовых медалей.
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В соревнованиях приняли участие 345 спортсменов из 51 страны.
Среди девушек обладательницей серебряной медали стала Кира Леонова, которая представляла Серпухов и Лосино-Петровский городской округ. Девушка в полуфинале выиграла у представительницы Туниса, а в финале совсем немного уступила спортсменке из Казахстана.
В юношеском зачете боксер Ян Богданов из Чехова одержал победы в в 1/8 и 1/4 финала над соперниками из Казахстана и Польши. Но в полуфинале в результате раздельного решения судей победителем стал спортсмен из Узбекистана. Подмосковный боксер получит почетное третье место.
Стоит отметить, что всего на первенстве сборная России выиграла 16 медалей, из которых семь золотых, две серебряных и семь бронзовых медалей.
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Мира Полтева