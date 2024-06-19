Жители Подмосковья могут поучаствовать в экстремальном забеге «Зарайский бизон»

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
На Экстремальный забег «Зарайский бизон» 20 июня откроется дополнительная регистрация. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Экстремальный забег «Зарайский бизон» пройдёт 29 июня у стен Зарайского Кремля.
Дополнительная регистрация на оставшиеся слоты откроется 20 июня в 18:00 на официальном сайте проекта.
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«Старты пройдут вблизи живописных и исторически значимых объектов городского округа. Для участников организаторы подготовили два вида трасс: трейл-маршрут для одиночного забега и дистанция по пересечённой местности с препятствиями, которую можно преодолеть вместе с командой. В этом году спортсмены смогут испытать свои силы не только в одиночном, парном, командном, но и в семейном зачёте. Подчеркнём, что любители бега смогут принять участие только в одном из зачётов», — рассказали в пресс-службе.
Дополнительная регистрация на оставшиеся слоты откроется 20 июня в 18:00 на официальном сайте проекта.
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Мира Полтева