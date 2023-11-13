Подмосковная теннисистка стала серебряным призером Первенства России

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Спортсменка из Московской области выиграла серебряную медаль на первенстве России по настольному теннису. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Соревнования проходили с 9 по 12 ноября на базе СК «Чертаново». Всего в чемпионате приняли участие 120 спортсменов со всей России.
По итогам турнира пара Альфия Юнусова из Подмосковья вместе Юлией Гусевой из Санкт-Петербурга стали обладателями серебряных медалей, уступив противникам 2 очка.
Стоит отметить, что ранее спортсменки Московской области выиграли бронзу на первенства России в составе сборной команды.
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По итогам турнира пара Альфия Юнусова из Подмосковья вместе Юлией Гусевой из Санкт-Петербурга стали обладателями серебряных медалей, уступив противникам 2 очка.
«Наверное, немного не повезло в финале, какие-то не вынужденные ошибки привели к проигрышу. Возможно, уже попав в финал, девчонкам немного не хватило той жажды победы, которая у них была на пути к финалу. Но пара получилась хорошая, надеемся, что вместе эти спортсменки ещё не раз поднимутся на ступени пьедесталов», - отметила тренер по настольному теннису УОР №3 Московской области Светлана Федосеева.
Стоит отметить, что ранее спортсменки Московской области выиграли бронзу на первенства России в составе сборной команды.
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Мира Полтева