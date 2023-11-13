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Подмосковная теннисистка стала серебряным призером Первенства России

13 ноября 2023, 13:36
Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Спортсменка из Московской области выиграла серебряную медаль на первенстве России по настольному теннису. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Соревнования проходили с 9 по 12 ноября на базе СК «Чертаново». Всего в чемпионате приняли участие 120 спортсменов со всей ​России.

По итогам турнира пара Альфия Юнусова из Подмосковья вместе Юлией Гусевой из Санкт-Петербурга стали обладателями серебряных медалей, уступив противникам 2 очка.


«Наверное, немного не повезло в финале, какие-то не вынужденные ошибки привели к проигрышу. Возможно, уже попав в финал, девчонкам немного не хватило той жажды победы, которая у них была на пути к финалу. Но пара получилась хорошая, надеемся, что вместе эти спортсменки ещё не раз поднимутся на ступени пьедесталов», - отметила тренер по настольному теннису УОР №3 Московской области Светлана Федосеева.

Стоит отметить, что ранее спортсменки Московской области выиграли бронзу на первенства России в составе сборной команды.

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166 лыжных трассы будут работать зимой на территории Подмосковья
06 декабря 2023, 16:06

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

На территории Подмосковья будут оборудованы 166 лыжных трассы для зимнего сезона. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Трассы сезона 2023/2024 будут находиться на территории 56 городских округов Московской области.

«Общая протяжённость подмосковных лыжных трасс составит более 720 километров. На 90 трассах оборудовано освещение, 68 трасс оснащены раздевалками <…>  На 160 трассах Московской области естественное оснежение, а ещё на шести есть возможность проведения искусственного оснежения», – поделился министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Кроме этого, на 38 лыжных трассах жители и гости региона смогут взять на прокат спортивный инвентарь.

Стоит отметить, что на данный момент уже работают 43 лыжные трассы по всему Подмосковью. Полный список трасс в регионе, которые будут функционировать на протяжении всего зимнего сезона 2022-2023 можно на официальном сайте министерства физической культуры и спорта Московской области.

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Подмосковная шахматистка Лукина стала призёром любительского чемпионата мира
06 декабря 2023, 15:42

Фото: Istockphoto / Andy Cossins

Мастер ФИДЕ, член сборной Московской области Александра Лукина заняла третье место на чемпионате мира среди любителей. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
В любительском чемпионате мира по шахматам участвовали более 300 спортсменов из 64 стран. Турнир проходил в столице государства Оман Маскате. Соревнования проводили по швейцарской системе в девять туров с классическим контролем времени. 
«Мне очень понравилось играть в Омане. Турнир прошёл на самом высоком уровне, партии транслировали онлайн, для участников подготовили большую экскурсионную программу. С удовольствием посмотрела Маскат», – сказала спортсменка.
Как отметили в министерстве, жительница города Орехово-Зуево, руководитель шахматного клуба «Форсаж» Лукина вышла на церемонию награждения в национальном костюме.
 
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Футболист Лепёхин: Решение судьи в матче «Зенита» и «Локоматива» несправедливо
06 декабря 2023, 15:26

Фото: istockphoto.com/FotografieLink

Экс-игрок «Зенита» Константин Лепёхин высказал мнение о том, что решение арбитра матча 17-го тура с «Локомотивом» Алексея Сухого о том, чтобы оставить на поле нападающего железнодорожников Сергея Пиняева, несправедливое.
Он также с пониманием отнёсся с пониманием к решению руководства сине-бело-голубых обратиться в Экспертно-судейскую комиссию по этому поводу.

«Я понимаю «Зенит», решение судьи — несправедливое. Фол был сделан специально. Причём Пиняев видел, что не успевает, и мог просто катиться внизу, а он ногу на метр поднял, так случайно не бывает. Может, он не ожидал, что так дерзко получится, но по итогу это грубый фол. А зона поля была такая, что там нет необходимости совершать грубый приём. Я понимаю, если бы игрок «Локо» совершил обычный тактический фол, а тут — перебор», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Лепёхин.

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В Серпухове в этом году после реконструкции откроют легендарный стадион «Спартак»
06 декабря 2023, 12:26

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Серпухове в этом году после реконструкции откроют стадион «Спартак», которому более 100 лет. Об этом стало известно во время встречи губернатора Московской области Андрея Воробьёва со спортсменами, родителями и тренерами будущих чемпионов, которые ждут открытия объекта.
«Мы отремонтировали легендарный стадион, создали все условия. Надеюсь, что он будет радовать жителей, ребята с удовольствием смогут тренироваться. Очень рассчитываем, что вы здесь воспитаете характер и отточите своё мастерство. Сейчас в Московской области очень серьёзный запрос на спортивную инфраструктуру – и в Чехове, даже при его дворцах спорта, и в Серпухове, и в Наро-Фоминске. Поэтому вкладываем деньги, чтобы всё соответствовало современным требованиям – если футбольное поле, то с подогревом, чтобы можно было заниматься по сути круглый год», – обратился к спортсменам губернатор.
В этом году серпуховскому стадиону исполнилось 113 лет. Он был построен в 1910 году, а футбольное поле появилось в 1902-м. Последний раз его модернизировали к Олимпиаде 1980 года, поэтому объект нуждался в реконструкции, которая началась в 2021-м. 
«С нетерпением ждем открытия стадиона. Основное, это, конечно, футбол. Планируем, что у нас будут заниматься муниципальные школы – «Зубрёнок» и «Звезда», и несколько коммерческих организаций, которые тоже планируют перейти на комфортное поле. Также мы сотрудничаем с нашей футбольной федерацией, которая сейчас думает возродить городскую команду», – сказала директор стадиона «Спартак» Елена Самохина
На стадионе появилось футбольное поле с подогревом и крытыми трибунами административно-бытовым корпусом на 2,5 тыс мест, беговые дорожки, сектор для прыжков в длину, площадка для игры в волейбол и баскетбол. Также есть лыжероллерная трасса и хоккейная коробка. У юных футболистов есть возможность опробовать новое поле. 

«Эмоции только положительные, на стадионе появилась куча новых вещей. Очень крутая подтрибунная арена, поле с подогревом, которого не было на стадионе «Труд», где мы раньше занимались. Классные раздевалки, у каждого свое место, много ящичков, есть душевые, куда можно сходить после хорошей тренировки», – поделился Лев Горбатов, который занимается в ДОСШ «Звезда».
«Обновление стадиона – важный момент в спортивной жизни Серпухова. Все очень ждут открытия. На «Спартаке» будет развиваться не только футбол, но и лёгкая атлетика. Сейчас появились великолепные дорожки, чтобы спортсмены могли заниматься.  У нас чудесный бор, люди приходят сюда кататься на лыжах. Секция тоже будет», – отметил директор спортшколы «Русский медведь», председатель федерации самбо и дзюдо городского округа Серпухов Михаил Шульга.
Он добавил, что с приходом Воробьёва в Серпухове появились различные площадки, ФОК и бассейн «Русский медведь». В 2026 году планируют начать капремонт стадиона «Труд».
 
На территории Серпухова в этом году открыли скейт-парк, завершили устройство футбольного поля на стадионе «Протва». В планах на 2026-2027 годы – капитально отремонтировать стадион «Труд».

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#серпухов
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«Зенит» начал продавать билеты на матчи в кредит
06 декабря 2023, 11:06

Фото: официальный сайт ФК «Зенит»

Петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил о старте продаж билетов и абонементов на матчи в кредит. Об этом сообщила пресс-служба команды в официальном Telegram-канале.
Отмечается, что минимальная сумма покупки для оформления кредита составляет две тысячи рублей. Погасить займ можно за срок от шести месяцев до трёх лет. 

В пресс-службе клуба отметили, что введение такой меры позволит фанатам приобретать билеты на лучшие места на стадионе и посещать внутренние рестораны с премиальным обслуживанием, различными развлекательными программами и автограф-сессиями футболистов «Зенита». 

Ранее сообщалось, что «Зенит» спустился на вторую строчку таблицы РПЛ после проигранного матча с московской командой «Локомотив».

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#фк зенит
#футбол
#билеты
#кредит
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Спортсмены из Подмосковья стали призерами на всероссийских соревнованиях по плаванию
06 декабря 2023, 09:16

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Десять медалей завоевали подмосковные пловцы на всероссийских соревнованиях. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
С 28 по 2 декабря 2023 года в Саранске прошли всероссийские соревнования по плаванию «Резерв России».

Всего участники соревновались в 42 дисциплинах в возрастных категориях юношей 15-16 лет, девушек 13-14 лет, юниоров 17-18 лет и юниорок 15-17 лет.

По итогам соревнований подмосковные спортсмены выиграли семь золотых и три бронзовые медали.

Дарья Рогожинова стала победителем сразу в трех дистанциях: 200 м баттерфляем, 200 м и 400 м комплексное плавание. Спортсменка Виктория Миронова стала обладателем золота на дистанциях 50 м и 200 м баттерфляем, а также бронзовым призером в заплыве на 100 м баттерфляем.

Кроме этого, в мужских дистанциях «золото» и «бронзу» заполучил Анатолий Гусенков в дисциплинах 200 м комплексное плавание и 50 м брассом, а пловец Виталий Нечаев стал бронзовым призером на дистанции 200 м баттерфляем.

Стоит отметить, что сборная девушек Московской области завоевала командное золото в комбинированном заплыве 4×50м.

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#плавание
#медали
#золото
#соревнования
#спортсмены
#подмосковье
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Губерниев: В мировом биатлоне сохраняются антироссийские настроения
06 декабря 2023, 05:41

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что в мировом биатлоне наблюдаются антироссийские настроения.
«Биатлон будет последним видом спорта, куда нас вернут, там антироссийские настроения очень сильны. Тем не менее мы должны идти своим путём», — поделился своим мнением комментатор в беседе с «Газетой.Ru».

В 2022 году весной IBU заявил о решении допускать биатлонистов из России и Белоруссии на этапы Кубка мира только в качестве нейтральных спортсменов. На фоне этого российские спортсмены решили пропустить состязания. В сентябре 2023 года IBU организация продлила отстранение РФ и Белоруссии.

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#медали
#биатлон
#спортсмены
#рф
#россия
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Time объявило Месси спортсменом года
Time объявило футболиста Лионеля Месси спортсменом года
05 декабря 2023, 23:09

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Американский журнал Time объявил спортсменом года аргентинского футболиста Лионеля Месси. Его признали лучшим игроком Футбольного Клуба «Интер Майами» в текущем сезоне.
«Спортсмен года 2023. Лионель Месси», — говорится в публикации. Авторы Time также назвали Месси величайшим футболистом из ныне живущих.

Лионель Месси в октябре в восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча — 2023». Однако в конце августа фанаты выразили своё разочарование, когда ФК «Интер Майами» закончил вничью матч с «Нэшвиллом».

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#спортсмен
#футболист
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Матвей Степуков из Каширы победил на межрегиональном турнире по киокушин
05 декабря 2023, 19:23

Фото: администрация городского округа Кашира

2 декабря прошёл 11 межрегиональный турнир по киокушин «Светлой памяти Святого Благоверного Князя Александра Невского».
Турнир провели во дворце единоборств «Воейков» в Пензе. На соревнование приехали 400 спортсменов из 14 российских регионов.  

Воспитанник спортшколы «Кашира» Матвей Степуков занял 1 место в категории 14-15 лет до 65 кг.

Администрация городского округа Кашира поздравляет Матвея с победой и желает удачи на Первенстве России, которое состоится в Санкт-Петербурге в марте 2024 года.

Ранее сообщалось, что юные робототехники из Каширы победили на областном конкурсе. 

Конкурс состоялся 23 ноября в Реутове. Он собрал 200 участников из 29 городских округов Подмосковья. Было представлено четыре номинации по трём возрастным группам.

Ребята из Каширы выступали в номинации «Благоустройство территорий» в младшей группе 7-11 лет. Они презентовали модель «Умный водопад».

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