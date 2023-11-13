Подмосковные спортсменки выиграли золото на чемпионате России по боксу

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Четыре золотых медали завоевали подмосковные спортсменки на чемпионате России по боксу. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Чемпионат России по боксу среди женщин проходил с 3 по 11 ноября в Уфе. Возрастная категория соревнований 19-40 лет.
Всего в чемпионате приняли участие 174 спортсменки из 49 регионов. Московскую область представляли 16 из них.
По итогам поединков обладательницами золотых медалей стал Екатерина Куц и Кристина Ткачева из Химок, Юлия Чумгалакова из Домодедово и Дарима Сандакова из Дмитрова.
Кроме этого, серебряным призером стала химкинская спортсменка Людмила Воронцова.
Стоит отметить, что по результатам турнира сборная Подмосковья стала серебряным призером общекомандного зачета.
Читайте также:
Подмосковная самбистка Кахраманова выиграла чемпионат мира
Юная шахматистка из Дубны стала двукратным призёром первенства ЦФ
Подмосковный спортсмен стал победителем турнира рапиристов
Всего в чемпионате приняли участие 174 спортсменки из 49 регионов. Московскую область представляли 16 из них.
Кроме этого, серебряным призером стала химкинская спортсменка Людмила Воронцова.
Стоит отметить, что по результатам турнира сборная Подмосковья стала серебряным призером общекомандного зачета.
Читайте также:
Подмосковная самбистка Кахраманова выиграла чемпионат мира
Юная шахматистка из Дубны стала двукратным призёром первенства ЦФ
Подмосковный спортсмен стал победителем турнира рапиристов
Мира Полтева