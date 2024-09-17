Подмосковная велосипедистка Ушакова стала чемпионкой России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Спортсменка из Московской области Александра Ушакова одержала победу на чемпионате России по велосипедному спорту в дисциплине «маунтинбайк», сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«По итогу многодневной гонки представительница Подмосковья Александра Ушакова показала лучшее время. Она опередила соперниц из Москвы и Челябинской области», — говорится в сообщении.Отмечается, что соревнования проводились в четыре этапа. На первом этапе спортсмены участвовали в индивидуальной гонке на время, на втором и третьем этапах — в кантри-кроссах, а четвёртый этап представлял собой гонку-марафон.
Чемпионат России по велосипедному спорту в дисциплине «маунтинбайк» проводился в посёлке Псебай Краснодарского края с 11 по 16 сентября.
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