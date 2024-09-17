В Одинцовском районе состоялся VI Фестиваль волейбола

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
В Одинцовском районе прошёл VI Фестиваль волейбола, в котором участвовали 28 смешанных команд школьников, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Соревнования состоялись на Центральном стадионе, где юные спортсмены 2010–2011 годов рождения играли на специально оборудованных семи мобильных волейбольных площадках, размещённых на футбольном поле.
Активную поддержку участникам оказали волейболистки профессионального клуба «Заречье-Одинцово» и спортсменки из Училища олимпийского резерва № 2 Московской области.
По итогам турнира первое место заняла команда Одинцовской лингвистической гимназии, второе место — ученики гимназии Святителя Василия Великого, а третье — сборная школы «КвантУм» из Звенигорода.
Организаторами мероприятия стали группа компаний «Садовое кольцо», «Центр спортивной подготовки по игровым видам спорта № 6», администрация Одинцовского района, Московская областная федерация волейбола и гимназия Святителя Василия Великого.
VI Фестиваль волейбола прошёл в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
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Активную поддержку участникам оказали волейболистки профессионального клуба «Заречье-Одинцово» и спортсменки из Училища олимпийского резерва № 2 Московской области.
По итогам турнира первое место заняла команда Одинцовской лингвистической гимназии, второе место — ученики гимназии Святителя Василия Великого, а третье — сборная школы «КвантУм» из Звенигорода.
Организаторами мероприятия стали группа компаний «Садовое кольцо», «Центр спортивной подготовки по игровым видам спорта № 6», администрация Одинцовского района, Московская областная федерация волейбола и гимназия Святителя Василия Великого.
VI Фестиваль волейбола прошёл в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
Дайана Хусинова