Кёрлингисты из Московской области завоевали медали Кубка России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Золотую и серебряную медали Кубка России по кёрлингу среди смешанных пар выиграли два подмосковных дуэта, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«На высшую ступень пьедестала поднялась команда «Московская область-1» в составе Анастасии Москалёвой и Кирилла Суворова. Серебряную медаль завоевали Дарья Морозова и Михаил Васьков, составившие команду «Московская область-2». А бронзу турнира выиграли представители Иркутской области», — говорится в сообщении.Всего в соревнованиях принимали участи 20 команд из семи регионов России: Подмосковья, Москвы, Удмуртии, Санкт-Петербурга, Иркутской области, Красноярского края и Новосибирской области. Турнир проходил в Новосибирске с 11 по 16 сентября.
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