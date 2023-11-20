Юная дзюдоистка из Красноармейска вошла в состав сборной России по дзюдо

Фото: талеграм-канал Максима Красноцветова
Юная дзюдоистка их Красноармейска завоевала бронзовую медаль на юношеском первенстве России. С победой её поздравил глава городского округа Пушкинский.
Как написал в своём телеграм-канале глава муниципалитета Максим Красноцветов, Аделина Нестерова победила 38 участниц в своей категории.
Также достойный результат продемонстрировала спортсменка из городского округа Пушкинский Соня Вечернина. Она завоевала седьмое место на соревнованиях. Обе спортсменки занимаются в спортклубе «Буртасы» в Красноармейске.
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«Аделина поборола 38 сильнейших участниц, показала всем своё мастерство и вошла в состав сборной России по дзюдо», — рассказал глава горокруга.
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Екатерина Шмакова