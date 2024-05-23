Подмосковные фехтовальщики взяли две золотые и три серебряные медали первенства России

Подмосковные спортсмены завоевали на первенстве России по фехтованию пять медалей – две золотые и три серебряные. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области. В соревнованиях участвовали юниоры и юниорки до 24 лет.
«В финал командных соревнований рапиристов пробились два подмосковных коллектива юниорок. В решающем противостоянии сильнее оказалась первая сборная Московской области в составе Арины Вольской, Анны Геращенко, Ксении Глебовой и Ирины Зориной. На счету второй команды – серебро», – говорится в сообщении.Золото заработала и сборная шпажистов Подмосковья. В финале Михаил Казмин, Максим Потапов, Владимир Толасов и Дмитрий Швелидзе одолели команду Москвы.
В командных соревнованиях среди юниорок по фехтованию на шпагах команда Московской области заняла второе место, уступив в финале столичным спортсменкам. А Анастасия Балягина удостоилась серебряной награды в личном зачёте. В заключительной дуэли подмосковная шпажистка проиграла сопернице из Башкирии Арине Захаровой.
Спортсмены сборной Московской области представляли Краснознаменск, Химки, Люберцы, Долгопрудный, Воскресенск и Одинцово.
Первенство России проходило в Туле. Турнир проводили в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».
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