В Московской области пройдут выступления мотофристайла

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
В Подмосковье пройдут выступления команды мотофристайла FMX13. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Показательные выступления пройдут в пяти городах Московской области.
Продолжительность шоу 1 час. Полную информацию о времени и месте проведения можно найти на туристическом портале Московской области.
Читайте также:
Баскетбольная команда Khimki Power выиграла путёвку в финал Кубка России
Подмосковный обладатель Кубка мира по шашкам провел сеанс одновременной игры
Турнир «Живая сталь» собрал в Пушкинском более 40 спортсменов-любителей
«Выступления пройдут 2 июня в Зарайске, 15 июня в Дмитрове, 23 июня в Серпухове, 29 июня в Коломне и 31 августа в Сергиевом Посаде. В программе мотофристайла: трюки на багги, небольшом легком автомобиле высокой проходимости; стант — захватывающие трюки на мотоцикле. Спортсмены исполнят на мотоциклах трюки высокой сложности, выполнят прыжки с трамплина с элементами акробатических номеров, пируэты в воздухе с мотоциклами наперевес», — поделились в пресс-службе.
Продолжительность шоу 1 час. Полную информацию о времени и месте проведения можно найти на туристическом портале Московской области.
Читайте также:
Баскетбольная команда Khimki Power выиграла путёвку в финал Кубка России
Подмосковный обладатель Кубка мира по шашкам провел сеанс одновременной игры
Турнир «Живая сталь» собрал в Пушкинском более 40 спортсменов-любителей
Мира Полтева