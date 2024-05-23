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В Московской области пройдут выступления мотофристайла

23 мая 2024, 11:47
Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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В Подмосковье пройдут выступления команды мотофристайла FMX13. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Показательные выступления пройдут в пяти городах Московской области.

«Выступления пройдут 2 июня в Зарайске, 15 июня в Дмитрове, 23 июня в Серпухове, 29 июня в Коломне и 31 августа в Сергиевом Посаде. В программе мотофристайла: трюки на багги, небольшом легком автомобиле высокой проходимости; стант — захватывающие трюки на мотоцикле. Спортсмены исполнят на мотоциклах трюки высокой сложности, выполнят прыжки с трамплина с элементами акробатических номеров, пируэты в воздухе с мотоциклами наперевес», — поделились в пресс-службе.



Продолжительность шоу 1 час. Полную информацию о времени и месте проведения можно найти на туристическом портале Московской области.

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#спортсмены
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#подмосковье
«Аталанта» Миранчука выиграла Лигу Европы, разгромив непобедимый «Байер»
23 мая 2024, 08:53

Фото: iStock/Yuliia Zatula

Футболисты итальянской «Аталанты» обыграли немецкий «Байер» со счетом 3:0 в финальном матче Лиги Европы. Об этом пишет РБК.
Прошел он в Дублине. Сообщается, что в составе «Аталанты» выступал полузащитник сборной РФ Алексей Миранчук. Он стал первым россиянином, выигравшим турнир после переименования в Лигу Европы. Играет он за «Аталанту» с осени 2020 года. Голы забил Адемола Лукман, россиянин остался сидеть на скамейке запасных. «Байер» впервые в нынешнем сезоне пропустил три мяча, а также не забил ни одного за матч.

Ранее сообщалось, что украинский боксер Александр Усик победил британца Тайсона Фьюри по очкам в бою за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе в Саудовской Аравии, передает «Спорт-Экспресс». Бой проходил в Эр-Рияде и длился все 12 раундов. Все закончилось победой Усика раздельным судебным решением — 115-112, 113-114, 114-113. Это стало первым поражением в профессиональной карьере Фьюри. Усик победил в 22-м бою на профессиональном ринге и остался непобежденным.

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#спорт
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Деменко назвал Станковича амбициозным специалистом
22 мая 2024, 22:13

Фото: РИА Новости/Артур Лебедев

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко дал высокую оценку профессионализму назначенного на должность главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.
«Тяжело сказать, выиграет ли что-то «Спартак» со Станковичем. Деян — величайший футболист, а как тренер он стал трёхкратным чемпионом с «Црвеной Звездой». Станкович — амбициозный специалист, у него есть авторитет. Нужно посмотреть на его «Спартак», чтобы потом сказать, сможет ли с ним команда что-то выиграть», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Деменко.

Он выразил уверенность в том, что болельщики позитивно воспримут назначение Станковича.

Ранее сербский тренер Радослав Батак заявил, что назначение главным тренером «Спартака» Деяна Станковича может привести команду к чемпионству.

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#спорт
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Семак раскрыл, у кого самые высокие шансы на чемпионство в РПЛ
Семак выразил уверенность в чемпионстве «Динамо»
22 мая 2024, 21:35

Фото: iStock/spfdigital

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказал мнение о том, что наиболее высокие шансы стать чемпионом в РПЛ на данный момент у «Динамо».
«Естественно, самые высокие шансы — у «Динамо», ему достаточно ничьей, чтобы стать чемпионом. У нас и «Краснодара» шансы тоже есть. Но какие и насколько они большие, сложно сказать», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Семак.

Отмечается, что сейчас в турнирной таблице РПЛ первое место занимает «Динамо», на втором месте «Зенит», на третьем – «Краснодар».

Ранее комментатор Георгий Черданцев заявил, что сегодня в России нет народной футбольной команды. При этом он высказал мнение о том, что самой популярной он считает «Спартак».

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#футбол
#победители
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Баскетбольная команда Khimki Power выиграла путёвку в финал Кубка России
22 мая 2024, 19:12

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Баскетболисты команды Khimki Power завоевали главный приз Лиги КСК – прямую путёвку в финал Кубка России по баскетболу 3×3. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Подопечные Даниила Абрамовского сыграли на турнире в Обнинске. Подмосковный коллектив победил во всех играх 4-го тура, что обеспечило выход в финал национального кубка. В первом матче Khimki Power обыграла «ЦСП Обнинск 23» из Калужской области, затем столичный клуб «Северный». В полуфинале был повержен тульский «Арсенал», а в финале подмосковная команда оказалась сильнее «ЦСП Обниск» – 20:19», – говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что команда Khimki Power представляет Центр спортивной подготовки №5 Московской области.

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#московская область
#кубок россии
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Подмосковный обладатель Кубка мира по шашкам провел сеанс одновременной игры
22 мая 2024, 17:54

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Победитель первого этапа Кубка мира по шашкам провел сеанс одновременной игры в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Победитель первого этапа Кубка мира Иван Илясов провел игры на 17 досках одновременно.

«Многие из участников – родители спортсменов, они играют заметно сильнее, чем те взрослые, кто практиковался последний раз в детстве. Но выиграть никому так и не удалось. Однозначно, считаю важными подобные инициативы по проведению мероприятий по шашкам для любителей и всегда, с радостью, принимаю участие, если позволяет время и нагрузка в институте», – поделился Иван Илясов.

Всего в играх приняли участие свыше 40 человек из Щелкова, Электростали, Коломны, Одинцова, Королёва и Звездного городка.

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#подмосковье
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ФНС заблокировала счёт хоккеиста Овечкина из-за долга в размере 49 тысяч рублей
22 мая 2024, 14:28

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Хоккеист Александр Овечкин задолжал российской налоговой 49 тысяч рублей, из-за чего счёт его ИП заблокировали. Об этом сообщает Mash.
Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Овечкин уже много лет живёт на две страны. В России он является владельцем личной международной хоккейной академии. Кроме того, он открыл ООО «Русская Машина», которое занимается оптовой продажей продуктов. Также Овечкин открывал ИП, которое занимается продажей спортивной одежды и других спорттоваров. Выяснилось, что за ИП имеется долг в размере 49 тысяч рублей. После проверки ФНС заблокировала счёт ИП Овечкина.

По данным Mash, российский хоккеист по контракту зарабатывает 12,5 миллиона долларов в год. Кроме того, ещё около пяти миллионов долларов в год он получает за рекламу крупных брендов.

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В Московской области провели марафон «150 приседаний» для долголетов
22 мая 2024, 13:58

В Красногорске прошел марафон «150 приседаний» для участников «Активного долголетия». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
Мероприятие проходило на территории парка «Ивановские пруды».

«В рамках Всероссийского Дня здоровья провели ежегодную акцию. Наши участники проекта «Активное долголетие» сделали 150 приседаний. Мероприятие прошло с соблюдением определенных методик и правильного выполнения упражнений под чутким руководством инструктора», — подчеркнул исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Богдан Андриянов.

Марафон проводится в округе ежегодно и подготовку к нему участники «Активного долголетия» начинают готовится с сентября по специальной методике.

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Шахматист из Подмосковья стал самым молодым гроссмейстером в России
22 мая 2024, 10:51

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковный шахматист стал самым молодым гроссмейстером в истории России. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
13-летний Иван Землянский выполнил последнюю норму гроссмейстера, вошедший в десятку лучших достижений за всю мировую историю шахмат.

«Иван досрочно выполнил последнюю необходимую норму на турнире «Sharjah Masters» в ОАЭ. В одной из сильнейших «швейцарок» мира перед заключительным туром он делит 11 место с результатом 5 очков из 8 возможных. Равным счетом закончилась игра с самым молодым гроссмейстером в истории из Индии», — подчеркнули в пресс-службе .

Стоит отметить, что у подростка уже были три гроссмейстерские нормы, выполненные в круговых турнирах.

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Турнир «Живая сталь» собрал в Пушкинском более 40 спортсменов-любителей

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Турнир «Живая сталь» собрал в Пушкинском более 40 спортсменов-любителей
21 мая 2024, 21:50

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

Более 40 спортсменов выступили на ежегодном Vll открытом турнире по функциональному многоборью «Живая сталь». Он прошёл в городском округе Пушкинский, сообщили в пресс-службе муниципалитета.
«Участники продемонстрировали максимальное количество повторений становой тяги, бег на 3 км, а также блестящую технику гребли на тренажёре. Всех спортсменов-любителей оценивало жюри», – рассказали в пресс-службе.
Там добавили, что соревнования были организованы на спортивной площадке набережной реки Серебрянки. Помимо атлетов из Пушкинского, они привлекли гостей из Щёлкова и Королёва.

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