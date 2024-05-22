Баскетбольная команда Khimki Power выиграла путёвку в финал Кубка России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Баскетболисты команды Khimki Power завоевали главный приз Лиги КСК – прямую путёвку в финал Кубка России по баскетболу 3×3. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Подопечные Даниила Абрамовского сыграли на турнире в Обнинске. Подмосковный коллектив победил во всех играх 4-го тура, что обеспечило выход в финал национального кубка. В первом матче Khimki Power обыграла «ЦСП Обнинск 23» из Калужской области, затем столичный клуб «Северный». В полуфинале был повержен тульский «Арсенал», а в финале подмосковная команда оказалась сильнее «ЦСП Обниск» – 20:19», – говорится в сообщении.В министерстве добавили, что команда Khimki Power представляет Центр спортивной подготовки №5 Московской области.
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Лора Луганская