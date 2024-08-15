Подмосковные гандболисты выиграли Спартакиаду учащихся, разгромив москвичей

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Сборная Московской области выиграла соревнования по гандболу среди юношей в рамках XII летней Спартакиады учащихся России. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«В полуфинальных матчах представители Подмосковья разгромили сборную Краснодарского края со счетом 43:30. В финале команда Московской области встретилась с соперниками из Москвы. В упорной борьбе подмосковные спортсмены завершили игру убедительной победой – 38:26», – говорится в сообщении.Турнир среди гандболистов 2008-2009 годов рождения проходил в Астрахани. За призовые места боролись команды из 12 регионов.
В министерстве напомнили, что XII летняя Спартакиада учащихся России проводится по 51 виду спорта. Финальные соревнования пройдут в сентябре этого года.
Турнир проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
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Лора Луганская