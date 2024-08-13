Стартовал приём заявок на участие в Кубке Берлина по стритболу

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Стартовала регистрация команд, желающих побороться за призы Кубка Давида Берлина по уличному баскетболу 3х3. Об этом сообщили в пресс-служба Минспорта Московской области.
Турнир пройдёт 24 августа в Ногинске на Фонтанной площади и будет приурочен к 99-летию со дня рождения легендарного спортсмена и тренера. Это самые массовые в стране соревнования по стритболу.
Желающие принять участие в турнире могут подать заявку онлайн. В составе каждой команды должны быть тренер и четыре игрока – три на площадке и один запасной.
Соревнования пройдут в 12 категориях. Также предусмотрена отдельная семейная категория без ограничений по возрасту. Регистрация участников начнётся в 8:45, а начало соревнований запланировано на 9:30.
В 2023 году в борьбе за Кубок Давида Берлина встретились более 1200 любителей стритбола. По итогам соревнований обладателем главного трофея стал Богородский г.о.
Традиционный турнир по уличному баскетболу проходит с 2014 года в разных муниципалитетах Московской области. Его проводят в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
Давид Берлин внёс огромный вклад в развитие баскетбола в Подмосковье. Более 70 лет он возглавлял основанный им же женский баскетбольный клуб «Спартак». Его воспитанницы завоевали семь золотых олимпийских медалей. Также Берлин является почётным гражданином Подмосковья и города Ногинска.
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Желающие принять участие в турнире могут подать заявку онлайн. В составе каждой команды должны быть тренер и четыре игрока – три на площадке и один запасной.
Соревнования пройдут в 12 категориях. Также предусмотрена отдельная семейная категория без ограничений по возрасту. Регистрация участников начнётся в 8:45, а начало соревнований запланировано на 9:30.
В 2023 году в борьбе за Кубок Давида Берлина встретились более 1200 любителей стритбола. По итогам соревнований обладателем главного трофея стал Богородский г.о.
Традиционный турнир по уличному баскетболу проходит с 2014 года в разных муниципалитетах Московской области. Его проводят в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
Давид Берлин внёс огромный вклад в развитие баскетбола в Подмосковье. Более 70 лет он возглавлял основанный им же женский баскетбольный клуб «Спартак». Его воспитанницы завоевали семь золотых олимпийских медалей. Также Берлин является почётным гражданином Подмосковья и города Ногинска.
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Лора Луганская