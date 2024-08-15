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На чемпионат мира по русским шашкам съедутся спортсмены из 25 стран

15 августа 2024, 14:01
Фото: iStock/graphics.vp

Фото: iStock/graphics.vp

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Чемпионат мира по русским шашкам будет проходить с 5 по 15 сентября на территории парка «Патриот» Одинцовского городского округа, участие в турнире примут спортсмены из 25 стран, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Участниками чемпионата станут спортсмены из США, Китая, Белоруссии, Германии, Казахстана, Турции, Киргизии, Норвегии, Монголии, Колумбии, Азербайджана, Эфиопии, Таджикистана, Конго, Туркмении, Анголы, Узбекистана, Венгрии, Молдавии, Болгарии, Грузии, Литвы, Латвии, Румынии и России», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в сборную России вошли 28 сильнейших отечественных спортсменов.



В рамках чемпионата состоится также «Гала-матч Лидеров». В рамках этого матча в шашки сыграют представители государственной власти, руководители крупнейших корпораций и компаний, а также знаменитости.

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#парк «патриот»
#одинцовский городской округ
Стало известно число спортсменов из России на Паралимпиаде в Париже
На Паралимпиаде в Париже выступят 90 спортсменов из России в нейтральном статусе
14 августа 2024, 22:29

Фото: istock/Natalia Kirsanova

На Паралимпийских играх в Париже выступят 90 спортсменов из России в нейтральном статусе. Об этом сообщил директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета (МПК) Крейг Спенс в беседе с ТАСС. Еще 8 нейтральных участников — спортсмены из Белоруссии, отметил он.
«В сумме на Паралимпиаде в Париже выступят 98 нейтральных спортсменов: 90 из России и 8 из Белоруссии. МПК принял заявки этих 90 спортсменов, теперь за их аккредитацию отвечает оргкомитет Паралимпиады», — пояснил Спенс.
В марте этого года МПК предоставил критерии, по которым паралимпийцам из России разрешат участвовать в соревнованиях. Сообщалось, что им будет разрешено выступление только в нейтральном статусе, запрещено участвовать в открытии и закрытии Игр, а их медали не будут учитывать в общем зачете.

Паралимпийские игры в Париже начнутся 28 августа и продлятся до 8 сентября.

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#рф
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Умер трёхкратный чемпион мира по биатлону Александр Ушаков
14 августа 2024, 19:36

Фото: istockphoto/jorgeantonio

В Санкт-Петербурге скончался известный советский биатлонист, трёхкратный чемпион мира, участник трёх зимних Олимпиад Александр Ушаков. Ему было 76 лет.
Сообщение об этом появилось на сайте Союза биатлонистов России (СБР). Спортивные чиновники и коллеги-спортсмены выразили глубокие соболезнования родным и близким покойного.

Ушаков побеждал на чемпионатах мира в составе советской команды в эстафетных гонках 4Х7,5 километра в 1970, 1974 и 1977 годах. В том же 1977 году он стал серебряным призёром чемпионата мира в спринте. Советский биатлонист принимал участие в Олимпийских играх 1972, 1976 и 1980 годов. После окончания карьеры действующего спортсмена Ушаков много лет проработал старшим преподавателем кафедры физического воспитания военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге.

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Маслов: ЦСКА – это монолит нашего футбола
14 августа 2024, 18:55

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Бывший генеральный директор «Крыльев Советов», «Пари НН» и «Торпедо» Денис Маслов заявил о стабильности ЦСКА.
Так он прокомментировал игру команды в новом сезоне при тренере Марко Николиче.

«ЦСКА стабилен. ЦСКА – это монолит нашего футбола. Кто-то говорит, что ЦСКА будет бороться за седьмые, восьмые, десятые места. Нет. ЦСКА всегда будет наверху. Команда всегда играет одним основным составом и всегда добивается успеха. Клуб ЦСКА – это система, в которую ты приходишь и вклиниваешься. И ты должен все свои знания и умения сопоставлять с той системой, которая выстроена в ЦСКА. В ЦСКА мало возможности для творчества. Армия есть армия», — прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Маслов.

Ранее полузащитник «Динамо» Махачкала Эгаш Касинтура заявлял, что хотя уровень РПЛ немного снизился, матчи в рамках премьер-лиги стали интереснее.

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Васильев назвал Ушакова легендарнейшим спортсменом
14 августа 2024, 18:41

Фото: РИА Новости/Юрий Сомов

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев выразил соболезнования в связи со смертью биатлониста Александра Ушакова, отметив, что последний был легендарным профессионалом, ставшим для многих примером.
«Выдающийся спортсмен, он в последние годы сильно болел. Мы старались его поддерживать и материально, и морально. Очень большая утрата. Один из легендарнейших спортсменов советской эпохи. Он являлся примером для всех. Очень дисциплинированный, аккуратный человек. Александр Андреевич был одним из тех людей, на которых равнялись», — прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Васильев.

Напомним, в составе эстафетной сборной СССР Александр Ушаков трижды выигрывал «золото» на чемпионатах мира.

Ранее сообщалось, что знаменитая советская бегунья, мастер спорта СССР Ирина Подъяловская скончалась на 65-м году жизни.

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Умерла мировая рекордсменка бегунья Ирина Подъяловская
14 августа 2024, 16:54

Фото: istockphoto/Diy13

Знаменитая советская бегунья, мастер спорта СССР Ирина Подъяловская скончалась на 65-м году жизни. Ей принадлежит один из старейших мировых рекордов в лёгкой атлетике, который не побит до сих пор.
Сообщение о смерти спортсменки появилось на сайте Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). Уточняется, что Подъяловская ушла из жизни накануне, 13 августа, после продолжительной болезни. Чиновники федерации и коллеги-спортсмены выразили глубокие соболезнования родным и близким покойной.

Ирина Подъяловская пришла в лёгкую атлетику в 1973 году и специализировалась в беге на средние дистанции. В 1983 году она впервые выиграла чемпионат страны в беге на 800 метров и в том же году стала победительницей Универсиады на этой же дистанции. В 1984 году сборная СССР с Подъловской в составе установила мировой рекорд в эстафете 4Х800 метров, который не побит до сих пор. Олимпиаду 1984 года в Лос-Анджелесе СССР бойкотировали, но на Играх Дружбы-1984 Подъяловская победила, показав результат выше, чем чемпионка Олимпийских игр Дойна Мелинте.

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Ярый русофоб Гашек выступил с неожиданным заявлением о российских спортсменах
Ярый русофоб Гашек неожиданно заявил о желании вернуть россиян в мировой спорт
14 августа 2024, 14:37

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Знаменитый в прошлом чешских хоккейный вратарь Доминик Гашек, ранее отличавшийся крайне русофобскими взглядами, действиями и высказываниями, выступил с неожиданным заявлением. Он сообщил, что хотел бы помочь российским атлетам вернуться в мировой спорт.
Его слова приводит чешский портал iDNES.cz. Гашек выразил сожаление по поводу того, что только 15 российских спортсменов были допущены к участию в Олимпийских играх в Париже. Знаменитый спортсмен заявил, что хочет помочь россиянам полноценно вернуться в мировой спорт, а для этого нужно предпринять серьёзные шаги.

«Предлагаю помощь отдельным спортивным федерациям в мире, предлагаю помощь Международному олимпийскому комитету, предлагаю помощь Национальной хоккейной лиге (НХЛ)», — сказал Гашек.

Он добавил, что готов сотрудничать с международными организациями в деле возвращения российских спортсменов в мировой спорт, так как считает это важным. Такие заявления выглядят по меньшей мере странно, так как ещё недавно Гашек упрекал французские власти за то, что они позволили российским атлетам выступать на своей территории. Ранее он призывал руководство НХЛ уйти в отставку из-за того, что они позволяют играть в лиге хоккеистам из России.

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#спорт
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#портал
#спортсмен
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Подмосковные теннисистки завоевали золото Спартакиады учащихся
14 августа 2024, 09:41

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Сборная команда Московской области заняла первое место на соревнованиях по теннису, состоявшихся рамках XII летней Спартакиады учащихся России, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«Теннисистки из Московской области Дарья Корешкова, Екатерина Тупицына и Анна Пушкарёва одержали победу в командных соревнованиях. Серебряную медаль завоевали представительницы Самарской области, а третью ступень пьедестала заняла команда из Москвы», — говорится в сообщении.
Всего в соревнованиях по теннису в рамках летней Спартакиады приняли участие свыше 100 спортсменов из 17 российских регионов, турнир проходил в Рязани с 4 по 11 августа.

В министерстве отметили, что соревнования были организованы в соответствии с целями федеральной программы «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

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#спорт
#медали
#спартакиада
#минспорта мо
#московская область
#подмосковье
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Стартовал приём заявок на участие в Кубке Берлина по стритболу
13 августа 2024, 23:04

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Стартовала регистрация команд, желающих побороться за призы Кубка Давида Берлина по уличному баскетболу 3х3. Об этом сообщили в пресс-служба Минспорта Московской области.
Турнир пройдёт 24 августа в Ногинске на Фонтанной площади и будет приурочен к 99-летию со дня рождения легендарного спортсмена и тренера. Это самые массовые в стране соревнования по стритболу.

Желающие принять участие в турнире могут подать заявку онлайн. В составе каждой команды должны быть тренер и четыре игрока – три на площадке и один запасной.

Соревнования пройдут в 12 категориях. Также предусмотрена отдельная семейная категория без ограничений по возрасту. Регистрация участников начнётся в 8:45, а начало соревнований запланировано на 9:30.

В 2023 году в борьбе за Кубок Давида Берлина встретились более 1200 любителей стритбола. По итогам соревнований обладателем главного трофея стал Богородский г.о.

Традиционный турнир по уличному баскетболу проходит с 2014 года в разных муниципалитетах Московской области. Его проводят в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

Давид Берлин внёс огромный вклад в развитие баскетбола в Подмосковье. Более 70 лет он возглавлял основанный им же женский баскетбольный клуб «Спартак». Его воспитанницы завоевали семь золотых олимпийских медалей. Также Берлин является почётным гражданином Подмосковья и города Ногинска.

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#спорт
#минспорт мо
#баскетбол
#подмосковье
#московская область
#ногинск
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Афанасьев объяснил, чего не хватает ЦСКА
Афанасьев заявил о нехватке у ЦСКА агрессии в атаке
13 августа 2024, 18:38

Фото: iStock/Rost-9D

Бывший футболист ЦСКА Андрей Афанасьев высказал мнение о том, что команде не хватает агрессии в атаке.
Так он прокомментировал результаты армейцев в первых матчах нового сезона РПЛ.

«Чего не хватает команде? Агрессии в атаке, а также в обороне нужно действовать более собрано. Понятно, что команда не строится за месяц или два. Это очень трудоёмкий процесс и Николичу нужно время. У каждого тренера свои футбольные понятия, поэтому ребятам ещё нужно привыкнуть к Марко», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Афанасьев.

Он выразил надежду на то, что постепенно команда войдёт в колею и станет показывать достойный результат, так как состав и качество у неё на хорошем уровне.

Ранее спортивный комментатор Геннадий Орлов назвал «Рубин» сильной командой, которую сделал её тренер Рашид Рахимов.

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