На чемпионат мира по русским шашкам съедутся спортсмены из 25 стран

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Чемпионат мира по русским шашкам будет проходить с 5 по 15 сентября на территории парка «Патриот» Одинцовского городского округа, участие в турнире примут спортсмены из 25 стран, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Участниками чемпионата станут спортсмены из США, Китая, Белоруссии, Германии, Казахстана, Турции, Киргизии, Норвегии, Монголии, Колумбии, Азербайджана, Эфиопии, Таджикистана, Конго, Туркмении, Анголы, Узбекистана, Венгрии, Молдавии, Болгарии, Грузии, Литвы, Латвии, Румынии и России», — говорится в сообщении.Отмечается, что в сборную России вошли 28 сильнейших отечественных спортсменов.
В рамках чемпионата состоится также «Гала-матч Лидеров». В рамках этого матча в шашки сыграют представители государственной власти, руководители крупнейших корпораций и компаний, а также знаменитости.
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