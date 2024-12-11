Подмосковные горнолыжники взяли золото и бронзу на третьем этапе Кубка России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Золотую и бронзовую медали завоевали спортсмены из Московской области Семён Ефимов и Александр Хорошилов на третьем этапе Кубка России по горнолыжному спорту, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«Медали представители Московской области выиграли в дисциплине «слалом» среди мужчин. На верхнюю ступень пьедестала почёта поднялся Семён Ефимов, а Александр Хорошилов стал третьим. Серебряную медаль в этой дисциплине завоевал горнолыжник из Сахалинской области», — говорится в сообщении.Второй и третий этап Кубка России по горным лыжам проводится в городе Полярные Зори Мурманской области с 9 по 11 декабря.
В областном Минспорта напомнили, что ранее Семён Ефимов завоевал золотую медаль на первом этапе турнира по итогам двух спусков в слаломе среди мужчин.
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