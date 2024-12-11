Мостовой о карьере Соболева: в «Зените» многие сидят и становятся чемпионами

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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой заявил, что нет никакой проблемы в том, что 27-летнего нападающего «Зенита» Александра Соболева не всегда попадает в состав команды. По его словам, многие игроки клуба сидят на скамье запасных и при этом становятся чемпионами.
«Ну и что? Какая разница? В «Зените» многие сидят и становятся чемпионами. Какая разница? Кто-то сыграет пять игр, кто-то и пять не сыграет, кто-то 10-15. И становится чемпионом из года в год. Поэтому какая разница? Выйдешь на замену, не выйдешь. Он же знал, куда он шел, правильно? Знал, что там 4-5 нападающих», — пояснил Мостовой в беседе с Metaratings.ru.Ранее бывший полузащитник ФК «Зенита» Дмитрий Хомуха выразил мнение, что такого ресурса, как у «Зенита», нет ни у «Спартака», ни у «Краснодара». По его мнению, у противников у этих клубов сейчас не хватает сил.\
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