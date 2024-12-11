Виктор Немков: третий бой Вадима Немкова с Кори Андерсоном пройдет, как и второй

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Российский тяжеловес и бывший чемпион лиги «Наше Дело» Виктор Немков, оценивая перспективы своего брата Вадима Немкова в третьем по счету бою с Кори Андерсеном, заявил, что поединок пройдет по сценарию второй их встречи. По его словам, россиянин одержит победу, так как будет работать в стойке и не пускать американца в борьбу.
«Если бой состоится, то это будет очень интересное противостояние. Несмотря на то, что Кори Андерсон выступает в полутяжелом весе, он весит в межсезонье как тяжеловес, ему не надо будет гонять. Трилогия пройдет по сценарию второго боя — Вадим будет разбивать в стойке, не давать проходить в борьбу и выиграет», — пояснил Виктор в интервью MMA.Metaratings.ru.Напомним, очередной бой Вадима Немкова и Кори Андерсона состоится 25 января 2025 года. Первый их поединок признали несостоявшимся из-за столкновения бойцов головами, а второй Немков выиграл по единогласному решению судей.
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