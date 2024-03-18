Подмосковные конькобежцы завоевали 13 медалей в финале Кубка России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
«Золото в копилку областной сборной принесли Дарья Качанова на дистанциях 500 и 1000 метров, а также Михаил Казелин в заезде на 1000 метров и Даниил Алдошкин на дистанции 1500 метров», — говорится в сообщении.Серебряными наградами были удостоены Ирина Кузнецова в забеге на 500 метров, Елена Еранина на дистанции 1000 метров, Дарья Качанова на дистанции 1500 метров и Михаил Казелин в заезде на 500 метров. Кроме того, серебряную медаль завоевали мужчины в командной гонке.
Соревнования проводились с 15 по 17 марта в городе Коломна.
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