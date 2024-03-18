Подмосковные боксёры завоевали более 20 медалей на всероссийском турнире

Фото: пресс-служба Минспорта МО
«Золото выиграли следующие представители Подмосковья: Ангелина Витова (весовая категория 75 кг), Юрий Двали (до 54 кг), Виталий Бойцов (до 57 кг), Георгий Гомулак (до 60 кг), Асрор Акпарходжаев (до 63,5 кг), Артём Кисилёв (до 80 кг) и Вячеслав Назаров, выступающий в весовой категории до 71 кг», — говорится в сообщении.Серебро завоевали Егор Плоцын, Рафик Амирханов, Владислав Комаров, Бузургмехр Авджамилов, Сергей Оганисян и Андрей Егоров. Бронзовые награды достались Захару Бахтину, Даниилу Бридову, Герману Волвенко, Евгению Баркову, Алексею Гаврилову, Аслану Плиеву, Матвею Доценко и Ивану Кутырину.
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