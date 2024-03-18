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Подмосковные боксёры завоевали более 20 медалей на всероссийском турнире

18 марта 2024, 15:26
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Семь золотых, шесть серебряных и восемь бронзовых медалей завоевали боксёры, представляющие Московскую область, на XXIV всероссийском турнире на призы заслуженного тренера СССР Виктора Петровича Агеева, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Золото выиграли следующие представители Подмосковья: Ангелина Витова (весовая категория 75 кг), Юрий Двали (до 54 кг), Виталий Бойцов (до 57 кг), Георгий Гомулак (до 60 кг), Асрор Акпарходжаев (до 63,5 кг), Артём Кисилёв (до 80 кг) и Вячеслав Назаров, выступающий в весовой категории до 71 кг», — говорится в сообщении.
Серебро завоевали Егор Плоцын, Рафик Амирханов, Владислав Комаров, Бузургмехр Авджамилов, Сергей Оганисян и Андрей Егоров. Бронзовые награды достались Захару Бахтину, Даниилу Бридову, Герману Волвенко, Евгению Баркову, Алексею Гаврилову, Аслану Плиеву, Матвею Доценко и Ивану Кутырину.


По итогам соревнований Московская область заняла первое место в неофициальном командном зачёте. Турнир проводился с 11 по 16 марта в Балашихе.

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Волков признался в желании сыграть в европейских чемпионатах
18 марта 2024, 15:35

Фото: istockphoto.com/Rost-9D

Защитник «Краснодара» и сборной России Сергей Волков заявил о том, что хотел бы попробовать свои силы в каких-либо европейских чемпионатах.
При этом, он подчеркнул, что не просил коллег о рекомендациях про себя.

«С парнями не разговаривал, чтобы они меня куда-то порекомендовали, и не спрашивал, как там. В принципе, есть связи и понимание того, как там обстоит работа. Хотел бы себя там попробовать», — поделился в беседе с «РБ Спорт» Волков.

Ранее экс-капитан сборной России Роман Широков называл футболиста «Спартака» Антона Зиньковского хорошим игроком, однако отметил, что спортсмену недостаёт мобильности и физических кондиций. Он также добавлял, что спортсмену пора становиться лидером команды.

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#спорт
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Футболист Гранат назвал Личку идеальным тренером для «Динамо»
18 марта 2024, 15:26

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Бывший футболист «Динамо» Владимир Гранат заявил, что чешский тренер Марцел Личка является идеальным тренером для «Динамо».
До этого Личка возглавил команду перед началом нынешнего сезона.

«Судя по результатам, Личка — идеальный тренер для «Динамо». С ним бело-голубые могут выиграть либо чемпионат, либо Кубок России. Всё в ногах и руках футболистов. Конечно, тяжело бодаться с «Зенитом», но если удача будет на стороне «Динамо», то всё возможно», — высказал мнение в беседе с «РБ Спорт» Гранат.

Ранее бразильский помощник Сергея Семака в тренерском штабе «Зенита» Вильям Оливейра позитивно охарактеризовал 17-летнего вингера Педро, отметив, что спортсмен обладает качествами, которые могут помочь команде.

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#спорт
#тренер
#кубок россии
#чемпионат
#футбол
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Московская область выиграла чемпионат России по футзалу спорта глухих
18 марта 2024, 14:51

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Женская сборная Московской области выиграла чемпионат России по футзалу спорта глухих. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Чемпионат России по футзалу в рамках спорта глухих среди женских команд проходил с 11 по 16 марта в Ульяновске.

«Представительницы Подмосковья стали чемпионками России по футзалу среди глухих спортсменов. Спортсменки из подмосковного региона в финале турнира сыграли со сборной Москвы. В основное время матч закончился вничью со счётом 1:1. Исход встречи решился в серии послематчевых пенальти, где сильнее оказалась команда Московской области», — подчеркнули в министерстве.

Стоит отметить, что остальные призовые места заняли представительницы Санкт-Петербурга, Свердловской области и республики Татарстан.

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#матч
#татарстан
#подмосковье
#инвалиды
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«Волейбольный марафон» проведут в Одинцове
18 марта 2024, 13:24

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

31 марта в Одинцовском городском округе пройдет «Волейбольный марафон». Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
В волейбольном центре в Одинцове пройдут матчи заключительного тура школьной лиги, в которых определятся победители и призеры соревнований.

«Школьная лига «Заречье-Одинцово» проводится с октября 2023 года. В соревнованиях приняли участие 16 команд общеобразовательных учреждений городских округов Одинцово и Власиха. За каждым школьным коллективом закреплен в роли наставника игрок и тренер профессиональной женской ВК «Заречье-Одинцово». <...> Всего в Лиге было сыграно 120 матчей с участием 170 волейболистов-школьников», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что в этот же день помимо школьной лиги пройдут матчи «Волейбольная семья «Заречье-Одинцово» и соревнования «Волейбольные старты».

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#одинцово
#семья
#власиха
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#волейбол
#подмосковье
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Щёлковские спортсменки выиграли всероссийские соревнования по софтболу
18 марта 2024, 12:34

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсменки команды «Красные Соколы», представляющие спортшколу «Старт» городского округа Щёлково, одержали победу на всероссийских соревнованиях по софтболу «Петербургская весна», проводившихся среди девочек и девушек от 9 до 15 лет, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Щёлковские «Красные Соколы» выиграли во все матчах, которые проводились в рамках соревнования, и обеспечили себе первое место. Лучшим игроком команды «Красные Соколы» была признана Анна Волгина. Титул лучшего питчера турнира завоевала Анна Алёшина», — говорится в сообщении.
Всего в соревнованиях участвовали шесть команд из столицы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Свердловской и Костромской областей. Турнир проводился в петербургском спорткомплексе имени Алексеева в рамках федеральной программы «Спорт — норма жизни».

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#щёлково
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#минспорт мо
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Команда «Спарта» из Егорьевска победила во всероссийских соревнованиях по футболу
18 марта 2024, 10:53

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области

Команда «Спарта» Семейного центра «Преображение» города Егорьевск победила во всероссийских соревнованиях по футболу. Об этом сообщила пресс-служба министерства социального развития Московской области.
Во II этапе открытых всероссийских соревнованиях по футболу среди команд Семейных центров «Будущее зависит от тебя»-2024 принимали участие команды из Москвы, Московской, Владимирской, Ивановской Костромской, Смоленской, Тверской и Ярославской областей.

«Перед началом матча ребятам предоставилась возможность взять автограф у легенды российского футбола Алексея Смертина, который играл в составе Сборной России. Знаменитый футболист поделился с ребятами интересными историями из своей жизни. Юный нападающий команды «Спарта» Никита Гусев, в своем интервью каналу «Маховая, 9»-рассказал о том, чем нравится ему футбол, как проходят интересно тренировки в Семейном центре», — поделились в пресс-службе.
Стоит отметить, что награждал победителей и вручал Кубок за 1 место заслуженный футболист Дмитрий Сенников.

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Российский теннисист Даниил Медведев проиграл пятый финал турнира подряд
18 марта 2024, 09:50

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Первая ракетка России и четвёртый номер мирового рейтинга Даниил Медведев в финале турнира в Индиана-Уэллсе проиграл второй ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу в двух партиях со счётом 6:7 (5:7), 1:6. Эта неудача стала для россиянина пятым подряд поражением в решающих матчах турниров серии АТР.
В этих финалах Медведев трижды уступал итальянскому теннисисту Яннику Синнеру и по разу — сербу Новаку Джоковичу и Алькарасу. На этом же турнире испанец обыграл Даниила и в прошлом году. Тогда матч закончился в его пользу со счётом 6:3, 6:2. Нынешний финал стал шестой очной встречей Медведева и Алькараса. В противостоянии лидирует испанец — 4:2.

Синнер был сильнее лучшего теннисиста России в финале первого в этом году турнира Большого шлема. В решающем матче Australian Open (Открытого чемпионата Австралии) итальянец победил в пяти сетах, несмотря на то, что первые две партии остались за Медведевым.

После серии изнурительных пятисетовых матчей на кортах Мельбурна Даниил взял месячную паузу для восстановления сил. Пропустив несколько турниров, российский теннисист опустился с третьего места в мировом рейтинге АТР на четвёртое.

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#матч
#медведев
#теннис
#турнир
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В Подмосковье проводят межрегиональный турнир по хоккею среди женщин
18 марта 2024, 09:40

Фото: istockphoto / JohnAlexandr

Межрегиональный турнир по хоккею среди женщин стартовал в Домодедове. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Соревнования проводятся с 17 по 23 марта на Ледовой арене СК «Авангард» в городском округе Домодедово.


«В соревнованиях примают участие 9 женских хоккейных команд из Тулы, Брянска, Москвы и Подмосковья: ЖХК «Авангард ДМД», ЖХК «Легенда», ЖХК «Королевы льда», ЖХК «Авангард» (Брянская область), ЖХК «Ice Tigers», ЖХК «Rublevskaya Pantera», ЖХК «Армата», ЖХК «Ледяные лани», ЖХК «Окрыленные», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что участницы всех команд начали заниматься хоккеем менее года назад, что делает соревнования более особенными. В рамках турнира будут выявляться наиболее сильные в каждой из категорий уровня подготовки.

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#домодедово
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#брянская область
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Большунов выиграл 22-ю индивидуальную гонку в сезоне, победив в спринте на ЧР
16 марта 2024, 15:13

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов занял первое место в спринтерском забеге свободным стилем на чемпионате России. Соревнования проходят в Малиновке (Архангельская область).
Большунов пробежал дистанцию за 3 минуты 13,49 секунды. Второе место занял Иван Горбунов, который отстал от победителя на 0,11 секунды.

Александр Большунов одержал победу в двадцать второй гонке подряд. Лыжник является четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпиад. Один раз Большунов становился чемпионом мира.

Ранее сообщалось, что подмосковная горнолыжница выиграла этап Кубка России в дисциплине слалом-гигант. Кубок России по горнолыжному спорту среди женщин проходил 12 марта в Южно-Сахалинске.

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