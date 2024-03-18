Футболист Гранат назвал Личку идеальным тренером для «Динамо»

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«Судя по результатам, Личка — идеальный тренер для «Динамо». С ним бело-голубые могут выиграть либо чемпионат, либо Кубок России. Всё в ногах и руках футболистов. Конечно, тяжело бодаться с «Зенитом», но если удача будет на стороне «Динамо», то всё возможно», — высказал мнение в беседе с «РБ Спорт» Гранат.
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