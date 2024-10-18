Подмосковные пловцы завоевали медали чемпионата Центрального округа Росгвардии

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Золотую и бронзовую медали завоевали представители Московской области на чемпионате Центрального округа войск национальной гвардии Российской Федерации по плаванию, сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
«Золотую медаль турнира выиграла сотрудница Управления вневедомственной охраны Московской области прапорщик полиции Алина Бордей. Она пришла первой в заплыве на дистанции 50 метров вольным стилем среди женщин. А бронзовую награду подмосковная команда завоевала в эстафете», — говорится в сообщении.Отмечается, что такой результат позволил сборной Московской области занять третье место в общекомандном зачёте.
Чемпионат проводился в Москве, в нём приняли участие более 100 человек из 23 команд.
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