Глушаков заявил о возможном завершении карьеры

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Экс-игрок сборной России и футболист «Химок» Денис Глушаков заявил, что может завершить карьеру после окончания текущего сезона Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«Не знаю, сыграю ли ещё в «Химках» в этом сезоне. Всё возможно в нашем мире. Мне хотелось бы доиграть этот чемпионат и всё, хватит», — прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Глушаков.Ранее полузащитник «Химок» Денис Глушаков заявил, что единственное изменение касательно российского футбола, которое он бы очень хотел, это восстановление российской сборной в международных турнирах и еврокубках. По его словам, в остальном российские футболисты обеспечены всем, и футболу РФ всего хватает.
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