Путин одобрил кандидатуру Дегтярева на пост главы ОКР

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин разрешил министру спорта Михаилу Дегтяреву участвовать в выборах руководителя Олимпийского комитета РФ. Глава государства поддержал это решение на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.
В ходе заседания президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев предложил Дегтярева на должность главы Олимпийского комитета РФ. Дегтярев, в свою очередь, заявил о готовности претендовать на этот пост.
Путин отметил, что если министр спорта возглавит Олимпийский комитет, то у него, как у человека, одновременно занимающего две важные должности, появятся дополнительные возможности и полномочия для работы с регионами и федерациями.
Путин ранее сообщил, что в России регулярно занимаются спортом около 76 миллионов человек, что составляет почти 57% от общей численности населения. Президент подчеркнул, что это число нужно увеличить. В ходе обсуждения Владимир Путин также пообещал, что власти приложат больше усилий, чтобы повысить доступность спортивных занятий для граждан России.
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«Да, хорошо, я в целом поддерживаю», — процитировал Путина ТАСС.
Путин отметил, что если министр спорта возглавит Олимпийский комитет, то у него, как у человека, одновременно занимающего две важные должности, появятся дополнительные возможности и полномочия для работы с регионами и федерациями.
«Поэтому я считаю возможным поддержать предложение Шамиля Анвяровича», — заключил президент.
Путин ранее сообщил, что в России регулярно занимаются спортом около 76 миллионов человек, что составляет почти 57% от общей численности населения. Президент подчеркнул, что это число нужно увеличить. В ходе обсуждения Владимир Путин также пообещал, что власти приложат больше усилий, чтобы повысить доступность спортивных занятий для граждан России.
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Лия Мурадьян