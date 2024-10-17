Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спорт/ Путин одобрил кандидатуру Дегтярева на пост главы ОКР

Путин одобрил кандидатуру Дегтярева на пост главы ОКР

Путин одобрил кандидатуру Дегтярева на пост главы Олимпийского комитета
17 октября 2024, 22:48
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин разрешил министру спорта Михаилу Дегтяреву участвовать в выборах руководителя Олимпийского комитета РФ. Глава государства поддержал это решение на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.
В ходе заседания президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев предложил Дегтярева на должность главы Олимпийского комитета РФ. Дегтярев, в свою очередь, заявил о готовности претендовать на этот пост.
«Да, хорошо, я в целом поддерживаю», — процитировал Путина ТАСС.



Путин отметил, что если министр спорта возглавит Олимпийский комитет, то у него, как у человека, одновременно занимающего две важные должности, появятся дополнительные возможности и полномочия для работы с регионами и федерациями.
«Поэтому я считаю возможным поддержать предложение Шамиля Анвяровича», — заключил президент.

Путин ранее сообщил, что в России регулярно занимаются спортом около 76 миллионов человек, что составляет почти 57% от общей численности населения. Президент подчеркнул, что это число нужно увеличить. В ходе обсуждения Владимир Путин также пообещал, что власти приложат больше усилий, чтобы повысить доступность спортивных занятий для граждан России.

Читайте также:

Власти России приложат усилия для повышения доступности спорта, заявил Путин

Путин рассказал, сколько жителей России занимаются спортом

В Кремле рассказали о состоянии здоровья Путина
#владимир путин
#президент
#пост
#человек
#министр
#рф
#спорт
#россия
Власти России приложат усилия для повышения доступности спорта, заявил Путин
Путин: власти приложат усилия для повышения доступности спорта
17 октября 2024, 21:23

Фото: сайт Кремля

Власти России будут прилагать больше усилий для повышения доступности занятий спортом для граждан. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе презентации новых спортивных объектов.
Глава государства подчеркнул важность повышения доступности массового спорта и массовых спортивных движений. Власти будут и дальше работать в этих направлениях, в том числе над созданием условий для эффективной подготовки профессиональных спортсменов.

Путин выразил уверенность, что добиться поставленных целей поможет сплочённая работа представителей бизнеса, власти и общества.

Также президент отметил, что около 76 миллионов россиян систематически занимаются спортом. Это около 57% всего населения России. По его словам, на показатель влияет модернизация и строительство новых спортивных объектов, а также выпуск отечественной экипировки.

Читайте также:

Путин рассказал, сколько жителей России занимаются спортом

Около 30 тысяч человек пробежали марафон по центральным улицам Москвы

В Домодедове 20 октября проведут детский футбольный праздник
#владимир путин
#спорт
#россия
#развитие
#строительство
#работа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин рассказал, сколько жителей России занимаются спортом
Путин заявил, что почти 57% россиян систематически занимаются спортом
17 октября 2024, 21:08

Фото: сайт Кремля

Президент Владимир Путин заявил, что в России систематически занимаются спортом около 76 млн человек — это почти 57% населения. Такое заявление глава государства сделал 17 октября в Уфе, где открыл заседание Совета по развитию физической культуры и спорта.
Владимир Путин подчеркнул, что число занимающихся спортом людей нужно увеличивать.
«Сейчас таких людей у нас порядка 76 млн человек. Это почти 57% граждан, здесь нам есть, куда расти», — цитирует президента ТАСС.

В этот четверг Путин участвует в презентации новых спортивных объектов, которые открыли в регионах России в этом году. Например, в Уфе открылся комплекс для гребного слалома, в Нефтекамске — новый спортивный комплекс «Амфибия», в Перми — многофункциональный спорткомплекс «Энергия». А в Дзержинске Нижегородской области запустили региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта.

Читайте также:

В Кремле рассказали о состоянии здоровья Путина

Путин готовится к борьбе с США за ядерные технологии

Стало известно, что «пообещал» Джонсон Путину по Украине
#владимир путин
#спорт здоровье
#развитие
#строительство
#россияне
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глушаков заявил о возможном завершении карьеры
17 октября 2024, 20:30

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Экс-игрок сборной России и футболист «Химок» Денис Глушаков заявил, что может завершить карьеру после окончания текущего сезона Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«Не знаю, сыграю ли ещё в «Химках» в этом сезоне. Всё возможно в нашем мире. Мне хотелось бы доиграть этот чемпионат и всё, хватит», — прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Глушаков.

Ранее полузащитник «Химок» Денис Глушаков заявил, что единственное изменение касательно российского футбола, которое он бы очень хотел, это восстановление российской сборной в международных турнирах и еврокубках. По его словам, в остальном российские футболисты обеспечены всем, и футболу РФ всего хватает.

Читайте также:

Глушаков озвучил, что хотел бы изменить касательно российского футбола

Радченко назвал «Спартак» фаворитом в матче с «Краснодаром»

Петржела перечислил российских футболистов, которые заслуживали «Золотой мяч»
#спартак
#чемпионат
#рф
#спорт
#футбол
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Игрок «Трактора» Телегин оценил матч с «Ак Барсом»
17 октября 2024, 19:55

Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

Защитник «Трактора» Сергей Телегин прокомментировал победный матч с «Ак Барсом» (3:1) в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.
Он отметил, что матч прошёл вполне себе нормально.

«Нормальный матч. Выиграли, это главное. И всё. Равная игра в принципе. Мы реализовали свои моменты, и Зак Фукале подтащил. Я не смотрю на статистику – смотрю на содержание. Но всякое может быть в первом периоде – главное, что в конце игры написано на табло. А так ошибки разберем – и всё, дальше готовиться к Уфе», — заявил в беседе с Metaratings.ru Телегин.

Ранее бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов заявил о том, что «Локомотив» в рамках КХЛ сейчас показывает настоящий чемпионский футбол.

Читайте также:

Хоккеисты «РАНХиГС Красногорск» одержали первую победу в сезоне

Крикунов заявил о чемпионском хоккее «Локомотива»

Сушинский озвучил причины неудач «Авангарда»
#кхл
#матч
#игра
#игры
#хоккей
#спорт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глушаков озвучил, что хотел бы изменить касательно российского футбола
Глушаков: Хочу, чтобы мы снова играли в еврокубках
17 октября 2024, 19:45

Фото: iStock/Dziurek

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков заявил, что единственное изменение касательно российского футбола, которое он бы очень хотел, это восстановление российской сборной в международных турнирах и еврокубках.
«Сейчас хотелось бы, чтобы мы снова играли в еврокубках, на международных турнирах. Каждый футболист хочет играть на таких турнирах. Но всё равно руководители РФС — молодцы. Стараются проводить матчи для сборной. Понятно, что есть свои сложности. В остальном у нас всё есть. Поля, мячи, все хорошо. Только осталось играть и прогрессировать», — приводит «РБ Спорт» комментарий Глушакова.

Ранее бывший нападающий «Зенит» и «Спартака» Дмитрий Радченко заявил, что в грядущем матче с «Краснодаром» красно-белые могут вполне считаться фаворитами.

Читайте также:

Радченко назвал «Спартак» фаворитом в матче с «Краснодаром»

Ледяхов заявил об убедительной игре «Спартака»

Стало известно, были ли переговоры о товарищеском матче между РФ и Казахстаном
#спорт
#футболист
#рф
#соревнования
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Радченко назвал «Спартак» фаворитом в матче с «Краснодаром»
17 октября 2024, 19:37

Фото: iStock/FotografieLink

Бывший нападающий «Зенит» и «Спартака» Дмитрий Радченко заявил, что в грядущем матче с «Краснодаром» красно-белые могут вполне считаться фаворитами.
«Краснодар» был на ходу перед паузой на сборную, но этот перерыв сыграет не в пользу «Краснодара». «Спартак» наверняка за эти две недели хорошо поработал, у Станковича было время проанализировать первый отрезок чемпионата, сделать какую-то работу над ошибками. Поэтому в предстоящей игре «Спартак» может даже считаться фаворитом», — прояснил в беседе с «РБ Спорт» Радченко.

Он также допустил, что во время игры инициативой будет владеть также «Спартак».

Ранее бывший футболист «Спартака» Игорь Ледяхов заявил, что команда на данный момент показывает довольно убедительную игру.

Читайте также:

Ледяхов заявил об убедительной игре «Спартака»

Стало известно, были ли переговоры о товарищеском матче между РФ и Казахстаном

Жирков оценил вероятность чемпионства «Зенита» как почти 100%-ую
#спорт
#спартак
#игры
#футболист
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Хоккеисты «РАНХиГС Красногорск» одержали первую победу в сезоне
17 октября 2024, 15:17

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Первая игра нового хоккейного сезона состоялась в минувшие выходные: на льду встретились команды «РАНХиГС Красногорск» и «РХТУ Гранит». Матч закончился победой красногорских спортсменов, сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
«Команда «РАНХиГС Красногорск» победила соперников со счётом 5:9», — отмечается в сообщении.
Победителей поздравил директор Московского областного филиала Президентской академии Арташес Арсенян, он сказал, что ребята — «большие молодцы», пожелал им новых спортивных побед и новых достижений в учёбе.

Отмечается, что команда «РАНХиГС Красногорск» в этом году заняла третье место на открытом чемпионате студенческой хоккейной лиги Москвы и Московской области.

Читайте также:

Подмосковная команда заняла второе место на международном турнире по футзалу

Подмосковные фехтовальщицы завоевали три медали всероссийских соревнований

Борцы Подмосковья выиграли 16 медалей первенства и чемпионата мира по грэпплингу
#спорт
#хоккей
#красногорск
#победа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковная команда заняла второе место на международном турнире по футзалу
17 октября 2024, 14:53

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Серебряную медаль международного турнира по футзалу Futsal friends Cup завоевала команда подмосковного детского мини-футбольного клуба «Видное-развитие», сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«В ходе турнира наши ребята уверенно разобрались со всеми соперниками, победив в каждом матче с крупным счетом. Но с командой «Океан» мы сыграли вничью: игру закончили со счётом 3:3 и упустили чемпионство, став в итоге серебряным призёром турнира», — сказал член президиума Федерации футбола Московской области Максим Слесарев.
Он добавил, что второе место — это тоже прекрасный результат, тем более что команда впервые участвовала в международном турнире.

Соревнования проводились в белорусском городе Пинск, участниками турнира стали семь детских футзальных команд. Отмечается, что лучшим бомбардиром турнира стал подмосковный футболист Андрей Слесарев, а звание самого полезного игрока получил его товарищ по команде Роман Соболинский.

Читайте также:

Подмосковные фехтовальщицы завоевали три медали всероссийских соревнований

Борцы Подмосковья выиграли 16 медалей первенства и чемпионата мира по грэпплингу

Кавазашвили дал разъяснение неудачам Черчесова в Казахстане
#футбол
#турнир
#белоруссия
#медаль
#минспорта мо
#видное
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные фехтовальщицы завоевали три медали всероссийских соревнований
17 октября 2024, 12:57

Фото: пресс-служба Минсопрта МО

Одну золотую и две бронзовые медали завоевали спортсменки из Московской области на всероссийских соревнованиях по фехтованию среди юниоров и юниорок до 21 года, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Золотую медаль выиграла в личном первенстве рапиристка Айла Мамедова. В финальном поединке она одолела представительницу Курской области со счётом 15:10. А бронзовые медали завоевали представительницы Подмосковья Ирина Зорина и Стефания Часовникова, также выступавшие в дисциплине «рапира», — говорится в сообщении.
Соревнования состоялись 15 октября в Центре фехтования Ильгара Мамедова в подмосковных Химках. Участие в турнире приняли 97 спортсменок, представлявших разные регионы Российской Федерации.

Читайте также:

Борцы Подмосковья выиграли 16 медалей первенства и чемпионата мира по грэпплингу

Кавазашвили дал разъяснение неудачам Черчесова в Казахстане

Тренера футбольной сборной Казахстана Черчесова оштрафовали за шутку о языке
#соревнования
#фехтование
#медали
#минспорта мо
#химки
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате