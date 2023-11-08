Подмосковные шахматисты стали призерами Первенства ЦФО

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Восемь медалей завоевали подмосковные шахматисты на первенстве ЦФО. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Соревнования прошли с Дворце спорта «Центральный» в Калуге с 28 октября по 5 ноября.
На первенстве Центрального федерального округа среди юношей и девушек по классическим шахматам спорсмены из Подмосковья завоевали в общей сложности три золотые, три серебряные и две бронзовые медали.
В возрастной категории до 17 лет победителями стали Екатерина Меркулова и Исаак Парпиев. Еще одно «золото» заполучила София Гаер в Ярославле.
Серебряными призерами стали Борис Плотников в возрастной категории до 15 лет и Ярослав Веселов - «юноши до 17 лет». В группе до 13 лет второй стала Виктория Максимова.
Мария Малахова и Алексей Лототович стали обладателями бронзовых медалей первенства в возрастных категориях до 15 и до 13 лет.
Стоит отметить, что в первенстве России участие примут 13 спортсменов из Московской области.
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На первенстве Центрального федерального округа среди юношей и девушек по классическим шахматам спорсмены из Подмосковья завоевали в общей сложности три золотые, три серебряные и две бронзовые медали.
Серебряными призерами стали Борис Плотников в возрастной категории до 15 лет и Ярослав Веселов - «юноши до 17 лет». В группе до 13 лет второй стала Виктория Максимова.
Мария Малахова и Алексей Лототович стали обладателями бронзовых медалей первенства в возрастных категориях до 15 и до 13 лет.
Стоит отметить, что в первенстве России участие примут 13 спортсменов из Московской области.
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Мира Полтева