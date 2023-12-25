Подмосковные спортсменки стали лидерами этапа чемпионата России по волейболу на снегу

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Две подмосковные команды «Заречье» завоевали золотую и серебряную медали на втором этапе чемпионата России по волейболу на снегу. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Заречье-1» и «Заречье-2» успешно прошли групповой этап и сразу вышли в полуфинал. Первая команда из Одинцова на этом этапе турнира сыграла с «Локомотивом» из Калининградской области, вторая – с командой «Динамо-Татарстан». Обе встречи завершились со счетом 2:0 в пользу подмосковных волейболисток. В финале в подмосковном дерби со счётом 2:0 победило «Заречье-2»
Второй этап чемпионата России по волейболу на снегу проходил в Казани.
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«Заречье-1» и «Заречье-2» побороли всех соперников, а в финале встретились друг с другом. В итоге «Заречье-2» взяла золото, а «Заречье-1» – серебро! Девушки уже второй сезон радуют нас отличными результатами в волейболе на снегу. С этапов без наград мы не приезжаем», – заявил депутат Госдумы Сергей Колунов
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Лора Луганская