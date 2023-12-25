На Кубке России по фристайлу спортсмены из Подмосковья выиграли семь медалей

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Семь медалей завоевали фристайлисты Подмосковья на этапах Кубка России. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Кубок России по фристайлу проходил на спортивных базах фристайл-центра «Горский» в Новосибирске, ГЛЦ «Горная Саланга» в Кемеровской области и в Чусовом Пермского края.
По итогам соревнований спортсмены из Московской области завоевали в общей сложности семь медалий кубка России.
Золотыми призерами соревнований стали Егор Резанцев в дисциплине «биг-эйр» и Дмитрий Гайдук. В дисциплинах «могул» и «парный могул» серебро и бронзу получили фристайлисты Артем Шульдяков и Никита Паркачев.
Стоит отметить, что в зачете по «ски-кроссу» Дмитрий Гайдук и Алиса Ходырева стали бронзовыми призерами в двух категориях.
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По итогам соревнований спортсмены из Московской области завоевали в общей сложности семь медалий кубка России.
Стоит отметить, что в зачете по «ски-кроссу» Дмитрий Гайдук и Алиса Ходырева стали бронзовыми призерами в двух категориях.
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Мира Полтева