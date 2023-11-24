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Подмосковные спортсмены стали призерами чемпионата России по перетягиванию каната

24 ноября 2023, 11:56
Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Спортсмены из Подмосковья завоевали четыре медали на чемпионате и Кубке России по перетягиванию каната. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Чемпионат и Кубок России по перетягиванию каната прошел с 17 по 20 ноября во Дворце игровых видов спорта в Екатеринбурге. Всего в соревнованиях приняли участие свыше 300 спортсменов из 13 регионов страны.

По итогам чемпионата России серебряным призером стала сборная Московской области, которая смогла обойти сборную Республики Дагестан. Подмосковная команда уступила команде из Санкт-Петербурга.


В Кубке России команда «Исток» из Фрязино заняли второе место в весе до 560 килограммов, а в весовой категории до 640 кг третьими стали канатчики Одинцовского «Мособлгаз».

Стоит отметить, что в весе до 720 килограммов серебро Кубка России завоевали представители сборной Подольска.

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166 лыжных трассы будут работать зимой на территории Подмосковья
06 декабря 2023, 16:06

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

На территории Подмосковья будут оборудованы 166 лыжных трассы для зимнего сезона. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Трассы сезона 2023/2024 будут находиться на территории 56 городских округов Московской области.

«Общая протяжённость подмосковных лыжных трасс составит более 720 километров. На 90 трассах оборудовано освещение, 68 трасс оснащены раздевалками <…>  На 160 трассах Московской области естественное оснежение, а ещё на шести есть возможность проведения искусственного оснежения», – поделился министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Кроме этого, на 38 лыжных трассах жители и гости региона смогут взять на прокат спортивный инвентарь.

Стоит отметить, что на данный момент уже работают 43 лыжные трассы по всему Подмосковью. Полный список трасс в регионе, которые будут функционировать на протяжении всего зимнего сезона 2022-2023 можно на официальном сайте министерства физической культуры и спорта Московской области.

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Подмосковная шахматистка Лукина стала призёром любительского чемпионата мира
06 декабря 2023, 15:42

Фото: Istockphoto / Andy Cossins

Мастер ФИДЕ, член сборной Московской области Александра Лукина заняла третье место на чемпионате мира среди любителей. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
В любительском чемпионате мира по шахматам участвовали более 300 спортсменов из 64 стран. Турнир проходил в столице государства Оман Маскате. Соревнования проводили по швейцарской системе в девять туров с классическим контролем времени. 
«Мне очень понравилось играть в Омане. Турнир прошёл на самом высоком уровне, партии транслировали онлайн, для участников подготовили большую экскурсионную программу. С удовольствием посмотрела Маскат», – сказала спортсменка.
Как отметили в министерстве, жительница города Орехово-Зуево, руководитель шахматного клуба «Форсаж» Лукина вышла на церемонию награждения в национальном костюме.
 
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Футболист Лепёхин: Решение судьи в матче «Зенита» и «Локоматива» несправедливо
06 декабря 2023, 15:26

Фото: istockphoto.com/FotografieLink

Экс-игрок «Зенита» Константин Лепёхин высказал мнение о том, что решение арбитра матча 17-го тура с «Локомотивом» Алексея Сухого о том, чтобы оставить на поле нападающего железнодорожников Сергея Пиняева, несправедливое.
Он также с пониманием отнёсся с пониманием к решению руководства сине-бело-голубых обратиться в Экспертно-судейскую комиссию по этому поводу.

«Я понимаю «Зенит», решение судьи — несправедливое. Фол был сделан специально. Причём Пиняев видел, что не успевает, и мог просто катиться внизу, а он ногу на метр поднял, так случайно не бывает. Может, он не ожидал, что так дерзко получится, но по итогу это грубый фол. А зона поля была такая, что там нет необходимости совершать грубый приём. Я понимаю, если бы игрок «Локо» совершил обычный тактический фол, а тут — перебор», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Лепёхин.

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В Серпухове в этом году после реконструкции откроют легендарный стадион «Спартак»
06 декабря 2023, 12:26

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Серпухове в этом году после реконструкции откроют стадион «Спартак», которому более 100 лет. Об этом стало известно во время встречи губернатора Московской области Андрея Воробьёва со спортсменами, родителями и тренерами будущих чемпионов, которые ждут открытия объекта.
«Мы отремонтировали легендарный стадион, создали все условия. Надеюсь, что он будет радовать жителей, ребята с удовольствием смогут тренироваться. Очень рассчитываем, что вы здесь воспитаете характер и отточите своё мастерство. Сейчас в Московской области очень серьёзный запрос на спортивную инфраструктуру – и в Чехове, даже при его дворцах спорта, и в Серпухове, и в Наро-Фоминске. Поэтому вкладываем деньги, чтобы всё соответствовало современным требованиям – если футбольное поле, то с подогревом, чтобы можно было заниматься по сути круглый год», – обратился к спортсменам губернатор.
В этом году серпуховскому стадиону исполнилось 113 лет. Он был построен в 1910 году, а футбольное поле появилось в 1902-м. Последний раз его модернизировали к Олимпиаде 1980 года, поэтому объект нуждался в реконструкции, которая началась в 2021-м. 
«С нетерпением ждем открытия стадиона. Основное, это, конечно, футбол. Планируем, что у нас будут заниматься муниципальные школы – «Зубрёнок» и «Звезда», и несколько коммерческих организаций, которые тоже планируют перейти на комфортное поле. Также мы сотрудничаем с нашей футбольной федерацией, которая сейчас думает возродить городскую команду», – сказала директор стадиона «Спартак» Елена Самохина
На стадионе появилось футбольное поле с подогревом и крытыми трибунами административно-бытовым корпусом на 2,5 тыс мест, беговые дорожки, сектор для прыжков в длину, площадка для игры в волейбол и баскетбол. Также есть лыжероллерная трасса и хоккейная коробка. У юных футболистов есть возможность опробовать новое поле. 

«Эмоции только положительные, на стадионе появилась куча новых вещей. Очень крутая подтрибунная арена, поле с подогревом, которого не было на стадионе «Труд», где мы раньше занимались. Классные раздевалки, у каждого свое место, много ящичков, есть душевые, куда можно сходить после хорошей тренировки», – поделился Лев Горбатов, который занимается в ДОСШ «Звезда».
«Обновление стадиона – важный момент в спортивной жизни Серпухова. Все очень ждут открытия. На «Спартаке» будет развиваться не только футбол, но и лёгкая атлетика. Сейчас появились великолепные дорожки, чтобы спортсмены могли заниматься.  У нас чудесный бор, люди приходят сюда кататься на лыжах. Секция тоже будет», – отметил директор спортшколы «Русский медведь», председатель федерации самбо и дзюдо городского округа Серпухов Михаил Шульга.
Он добавил, что с приходом Воробьёва в Серпухове появились различные площадки, ФОК и бассейн «Русский медведь». В 2026 году планируют начать капремонт стадиона «Труд».
 
На территории Серпухова в этом году открыли скейт-парк, завершили устройство футбольного поля на стадионе «Протва». В планах на 2026-2027 годы – капитально отремонтировать стадион «Труд».

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«Зенит» начал продавать билеты на матчи в кредит
06 декабря 2023, 11:06

Фото: официальный сайт ФК «Зенит»

Петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил о старте продаж билетов и абонементов на матчи в кредит. Об этом сообщила пресс-служба команды в официальном Telegram-канале.
Отмечается, что минимальная сумма покупки для оформления кредита составляет две тысячи рублей. Погасить займ можно за срок от шести месяцев до трёх лет. 

В пресс-службе клуба отметили, что введение такой меры позволит фанатам приобретать билеты на лучшие места на стадионе и посещать внутренние рестораны с премиальным обслуживанием, различными развлекательными программами и автограф-сессиями футболистов «Зенита». 

Ранее сообщалось, что «Зенит» спустился на вторую строчку таблицы РПЛ после проигранного матча с московской командой «Локомотив».

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#фк зенит
#футбол
#билеты
#кредит
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Спортсмены из Подмосковья стали призерами на всероссийских соревнованиях по плаванию
06 декабря 2023, 09:16

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Десять медалей завоевали подмосковные пловцы на всероссийских соревнованиях. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
С 28 по 2 декабря 2023 года в Саранске прошли всероссийские соревнования по плаванию «Резерв России».

Всего участники соревновались в 42 дисциплинах в возрастных категориях юношей 15-16 лет, девушек 13-14 лет, юниоров 17-18 лет и юниорок 15-17 лет.

По итогам соревнований подмосковные спортсмены выиграли семь золотых и три бронзовые медали.

Дарья Рогожинова стала победителем сразу в трех дистанциях: 200 м баттерфляем, 200 м и 400 м комплексное плавание. Спортсменка Виктория Миронова стала обладателем золота на дистанциях 50 м и 200 м баттерфляем, а также бронзовым призером в заплыве на 100 м баттерфляем.

Кроме этого, в мужских дистанциях «золото» и «бронзу» заполучил Анатолий Гусенков в дисциплинах 200 м комплексное плавание и 50 м брассом, а пловец Виталий Нечаев стал бронзовым призером на дистанции 200 м баттерфляем.

Стоит отметить, что сборная девушек Московской области завоевала командное золото в комбинированном заплыве 4×50м.

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#плавание
#медали
#золото
#соревнования
#спортсмены
#подмосковье
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Губерниев: В мировом биатлоне сохраняются антироссийские настроения
06 декабря 2023, 05:41

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что в мировом биатлоне наблюдаются антироссийские настроения.
«Биатлон будет последним видом спорта, куда нас вернут, там антироссийские настроения очень сильны. Тем не менее мы должны идти своим путём», — поделился своим мнением комментатор в беседе с «Газетой.Ru».

В 2022 году весной IBU заявил о решении допускать биатлонистов из России и Белоруссии на этапы Кубка мира только в качестве нейтральных спортсменов. На фоне этого российские спортсмены решили пропустить состязания. В сентябре 2023 года IBU организация продлила отстранение РФ и Белоруссии.

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#медали
#биатлон
#спортсмены
#рф
#россия
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Time объявило Месси спортсменом года
Time объявило футболиста Лионеля Месси спортсменом года
05 декабря 2023, 23:09

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Американский журнал Time объявил спортсменом года аргентинского футболиста Лионеля Месси. Его признали лучшим игроком Футбольного Клуба «Интер Майами» в текущем сезоне.
«Спортсмен года 2023. Лионель Месси», — говорится в публикации. Авторы Time также назвали Месси величайшим футболистом из ныне живущих.

Лионель Месси в октябре в восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча — 2023». Однако в конце августа фанаты выразили своё разочарование, когда ФК «Интер Майами» закончил вничью матч с «Нэшвиллом».

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#спортсмен
#футболист
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Матвей Степуков из Каширы победил на межрегиональном турнире по киокушин
05 декабря 2023, 19:23

Фото: администрация городского округа Кашира

2 декабря прошёл 11 межрегиональный турнир по киокушин «Светлой памяти Святого Благоверного Князя Александра Невского».
Турнир провели во дворце единоборств «Воейков» в Пензе. На соревнование приехали 400 спортсменов из 14 российских регионов.  

Воспитанник спортшколы «Кашира» Матвей Степуков занял 1 место в категории 14-15 лет до 65 кг.

Администрация городского округа Кашира поздравляет Матвея с победой и желает удачи на Первенстве России, которое состоится в Санкт-Петербурге в марте 2024 года.

Ранее сообщалось, что юные робототехники из Каширы победили на областном конкурсе. 

Конкурс состоялся 23 ноября в Реутове. Он собрал 200 участников из 29 городских округов Подмосковья. Было представлено четыре номинации по трём возрастным группам.

Ребята из Каширы выступали в номинации «Благоустройство территорий» в младшей группе 7-11 лет. Они презентовали модель «Умный водопад».

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