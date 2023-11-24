Подмосковные спортсмены стали призерами чемпионата России по перетягиванию каната

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Спортсмены из Подмосковья завоевали четыре медали на чемпионате и Кубке России по перетягиванию каната. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Чемпионат и Кубок России по перетягиванию каната прошел с 17 по 20 ноября во Дворце игровых видов спорта в Екатеринбурге. Всего в соревнованиях приняли участие свыше 300 спортсменов из 13 регионов страны.
По итогам чемпионата России серебряным призером стала сборная Московской области, которая смогла обойти сборную Республики Дагестан. Подмосковная команда уступила команде из Санкт-Петербурга.
В Кубке России команда «Исток» из Фрязино заняли второе место в весе до 560 килограммов, а в весовой категории до 640 кг третьими стали канатчики Одинцовского «Мособлгаз».
Стоит отметить, что в весе до 720 килограммов серебро Кубка России завоевали представители сборной Подольска.
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По итогам чемпионата России серебряным призером стала сборная Московской области, которая смогла обойти сборную Республики Дагестан. Подмосковная команда уступила команде из Санкт-Петербурга.
Стоит отметить, что в весе до 720 килограммов серебро Кубка России завоевали представители сборной Подольска.
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Мира Полтева