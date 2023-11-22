Волейболистки «Заречья-Одинцова» победили в Курске, уступая по ходу матча

Фото: ВК «Заречье-Одинцово»
Подмосковный клуб «Заречье-Одинцово» обыграл в гостях «Атом-Курск» в восьмом туре чемпионата России по волейболу среди женских команд. Встреча в Курске и завершилась победой гостей – 3-2 (23:25, 25:27, 25:18, 25:14, 15:10).
Курская команда потерпела восьмое поражение подряд и занимает 14‑ю строчку с одним баллом.
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