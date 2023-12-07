Подмосковные спортсмены стали призерами Кубка России по горнолыжному спорту

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Золотую и серебряную медали завоевали подмосковные спортсмены на II этапе Кубка России по горнолыжному спорту. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Второй этап Кубка России по горнолыжному спорту среди мужчин и женщин проходил с 4 по 5 декабря 2023 года на ГК «Салма» в городе Полярные Зори Мурманской области.
Начало Кубка России состоялось 30 ноября в Кировске. Всего в соревнованиях принимают участие 250 спортсменов со всей страны. В рамках турнира пройдет около 76 стартов в 12 городах России.
По итогам второго этапа горнолыжник Александр Хорошилов из Московской области стал победителем в дисциплине «слалом». На второй ступени пьедестала расположил я подмосковный спортсмен Семен Ефимов, уступив лишь на 0.46 секунды. Бронзовым призером стал представитель Санкт-Петербурга.
Стоит отметить, что Александр Хорошилов также завоевал золото на первом этапе Кубка России.
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Начало Кубка России состоялось 30 ноября в Кировске. Всего в соревнованиях принимают участие 250 спортсменов со всей страны. В рамках турнира пройдет около 76 стартов в 12 городах России.
Стоит отметить, что Александр Хорошилов также завоевал золото на первом этапе Кубка России.
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Мира Полтева