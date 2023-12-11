Подмосковные спортсмены стали призёрами международного гран-при по самбо

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
В соревнованиях приняли участие 140 спортсменов из России, Узбекистана, Белоруссии, Азербайджана, Туркмении, Таджикистана, Армении, Казахстана и Киргизии.
Кроме этого, в категории до 98 кг среди мужчин обладателем бронзовой медали стал Степан Солдатенков из Королёва.
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