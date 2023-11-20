В Жуковском состоялись соревнования по художественной и эстетической гимнастике

Фото: пресс-служба администрации Жуковского
В минувшие выходные в Жуковском прошли соревнования по художественной и эстетической гимнастике. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Отмечается, что в городе впервые состоялись соревнования, когда в рамках одного турнира свои номера показали спортсменки нескольких направлений.
Глава Жуковского Юрий Прохоров поздравлял победителей, в частности, первого дня соревнований, а также желал победы участникам соревнований.
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Глава Жуковского Юрий Прохоров поздравлял победителей, в частности, первого дня соревнований, а также желал победы участникам соревнований.
«Для жуковских команд «Виктория», «Виктория-Стрела» и «Виктория-Взлет» эти соревнования стали «генеральной репетицией» перед Чемпионатом и Первенством мира по эстетической гимнастике, где наши спортсменки будут защищать честь страны. Чемпионат пройдёт в конце ноября в Казахстане. Желаю девушкам победы. Будем за них болеть!» — писал Юрий Прохоров в своём Telegram-канале.Читайте также:
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Мелисса Тимофеева