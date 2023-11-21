В Подмосковье прошел II Кубок Президента ОАЭ по конкуру

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Соревнования проходили с 16 по 18 ноября в конно-спортивном комплексе в Московской области Maxima Park.В Подмосковье турнир проходит второй год. Идею проводить соревнования в Подмосковье предложил Чрезвычайный и Полномочный Посол ОАЭ в России Мухаммед Ахмед Аль-Джабер.
В соревнованиях на мощность «по шести препятствиям» победу одержала Дарья Самохина, второе место поделили Богдан Васьковский и Сергей Петров. По итогам классического маршрута с перепрыжкой 110 см детский Кубок президента ОАЭ забрали Валерия Алискина. Серебро и бронзу выиграла Александра Орлова.
В классическом маршруте с высотой препятствий 120 см призерами стали Валерия Алискина, Мария Воронкова и Алиса Лыбань.
Стоит отметить, что победителем Гран-при Кубка Президента ОАЭ стала Анастасия Щербакова в паре с Фаворитом Бэк Ноергаардом. Второе место у Натальи Симонии и Клёна,а бронза у Сергея Петрова и Баладины Дю Шаню.
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