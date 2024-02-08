Подмосковные спортсмены завоевали более 30 наград в двух первенствах ЦФО по борьбе

Фото: пресс-служба Минспорта МО
«Пять золотых и две серебряные медали завоевали подмосковные юниоры в первенстве по борьбе вольным стилем. А первенство по борьбе классическим стилем среди юниоров принесло в копилку нашей сборной 26 медалей — девять бронзовых, девять серебряных и восемь золотых. Такие успехи вывели областную сборную на первое место в общекомандном зачёте», — отметили в министерстве.Первенство ЦФО по греко-римской борьбе проводилось в Ярославле, а вольным стилем спортсмены боролись в Воронеже.
Читайте также:
Жители региона могут принять участие в забегах серии «Суперлига Подмосковья»
CAS опубликовал слова Валиевой о причинах попадания допинга в ее организм
Экс-глава «Локомотива» Смородская назвала «Трабзонспор» слабеньким клубом