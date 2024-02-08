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Жители региона могут принять участие в забегах серии «Суперлига Подмосковья»

08 февраля 2024, 12:15
Фото: istockphoto / sportpoint

Фото: istockphoto / sportpoint

Стартовала регистрация на забеги серии «Суперлига Подмосковья». Об этом сообщила пресс-служба физической культуры и спорта Московской области.
В рамках сезона будет организовано около пяти масштабных забегов.

«Откроет беговой сезон Коломенский полумарафон «Летопись Победы», который состоится 5 мая. Забег«Волоколамский рубеж» запланирован на 8 июня, традиционный полумарафон «Сергиевым путём»пройдет 13 июля в Сергиевом Посаде. Полумарафон «Большая Волга» 24 августа состоится в Дубне – это новая локация Суперлиги Подмосковья. Завершится сезон кросс-полумарафоном «ОдинцовоRUN», который пройдет 19 октября», — отметили в пресс-службе министерства.


В забегах смогут принять участие как дети, так и взрослые.Для детей в возрасте от 4 до 11 лет подготовлены забеги на дистанции 300 и 600 метров, для новичков организован забег на 3 км, а опытным бегунам, как и в предыдущих сезонах, на выбор предлагается три дистанции – 5, 10 или 21,1 км.

​Подробную информацию о всех мероприятиях можно найти на официальном сайте «Суперлига Подмосковья».

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CAS опубликовал слова Валиевой о причинах попадания допинга в ее организм
CAS опубликовал мотивировочную часть по делу фигуристки Валиевой
07 февраля 2024, 19:52

Фото: РИА Новости / Александр Вильф

Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивировочную часть дела российской фигуристки Камилы Валиевой. Мотивировочная часть решения состоит из 129 страниц.
В Решении CAS указано, что Валиева пояснила, что допинг в ее организм оказался после бытового загрязнения — ее дедушка готовил клубничный десерт на той же доске, где измельчал свои препараты.

«Комиссия CAS решила, что это объяснение не было подтверждено никакими конкретными доказательствами, и что спортсменка не смогла доказать, что совершила антидопинговое нарушение не намеренно», — цитирует спортивный арбитражный суд РИА Новости.
Отмечается, что в конце 2020 года у Валиевой диагностировали проблемы с сердцем («спортивное сердце», расширение сердца) и спортсменку прописали «Гипоксен». Затем она каждый месяц проходила медицинские осмотры, и в мае 2021-го проблема разрешилась.

CAS 29 января дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил и аннулировал ее результаты на соревнованиях с 25 декабря 2021 года.

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Экс-глава «Локомотива» Смородская назвала «Трабзонспор» слабеньким клубом
#суд
#сердце
#допинг
#нарушение
#препараты
#комиссия
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Экс-глава «Локомотива» Смородская назвала «Трабзонспор» слабеньким клубом
07 февраля 2024, 17:56

Фото: РИА Новости/Михаил Шапаев

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказала мнение о том, что турецкий клуб «Трабзонспор» является слабым для такого спортсмена, как Георгий Джикия.
«Трабзонспор» — очень слабенький клуб. Думаю, это не уровень Джикии, он заслуживает большего. Ему пока нужно побыть здесь, как мне кажется. В РПЛ точно найдутся желающие подписать Джикию, если «Спартак» не продлит с ним контракт», — прокомментировала в беседе с «РБ Спорт» Смородская.

До этого появлялась информация о том, что защитник «Спартака» Георгий Джикия может перейти в «Трабзонспор».

Ранее бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой сравнил футболиста Георгия Джикию и тренера Гильермо Абаскаль, отметив, что первый важнее для «Спартака», чем второй.

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#спорт
#спартак
#контракт
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Экс-глава РФС Тукманов заявил о необходимости продления контракта с Карпиным
07 февраля 2024, 17:44

Фото: istockphoto.com/Александр Вильф

Бывший генеральный директор РФС Александр Тукманов заявил, что организация должна продлить контракт с главным тренером сборной России Валерием Карпиным ещё на год.
«Работа Карпина устраивает РФС. Поэтому они, наверное, хотят создать для него режим наибольшего благоприятствования. Чтобы он не чувствовал, что кто-то дышит ему в спину. С учётом того, что сегодня у сборной России нет серьезных международных соперников, мы не участвуем ни в каких официальных соревнованиях, думаю, что это допустимо. Думаю, что они быстро договорятся», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Тукманов.

Отмечается, что нынешнее соглашение РФС с тренером истекает уже летом этого года.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что в советское время образование в Высшей школе тренеров было фундаментальным. Однако в современном образовании тренеров возникает больше новых идей, а курсы для учащихся проводятся интенсивнее.

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#спорт
#тренер
#соглашение
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Подмосковная спортсменка стала чемпионкой Европы по русским шахматам
07 февраля 2024, 16:56

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Шахматистка из Московской области стала чемпионкой Европы по русским шахматам. об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Русские шахматы или как называют по-другому таврели — молодой, развивающийся вид спорта в России, напоминающий всем известные шахматы, главным отличием которых является возможность построения башен из собственных фигур.

«Были 2 волнительные партии. В одной ошиблась и получила весьма подозрительную позицию, должна была проиграть, но сопернице не хватило времени найти точное решение, и в итоге сыграли вничью.Во второй партии соперница применила новинку, не смогла за доской разобраться и проиграла. После этой партии думала, что догнать уже не получится, но ближе к концу она тоже оступилась, проиграла и в итоге появились шансы опередить. Больше я уже не ошибалась, выиграла все оставшиеся партии», — поделилась Александра Селифонова.

Стоит отметить, что девушка представляла на соревнованиях городской округ Королев.

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#соревнования
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Гребцы из Подмосковья завоевали три медали чемпионата России
07 февраля 2024, 16:31

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Одну золотую и две бронзовые медали завоевали спортсмены из Московской области на чемпионате России по гребному спорту в дисциплине «гребля-индор», сообщает пресс-служба регионального Минспорта.

«Золото подмосковной команде принесла Мария Жовнер — она стала лучшей в категории «гребля-индор – лёгкий вес» на дистанции 2 тысячи метров. Ещё одну медаль — бронзовую — в той же категории завоевала ещё одна подмосковная спортсменка: Екатерина Костюхина», — говорится в сообщении.

Третью медаль чемпионата получил Михаил Арешкович, занявший нижнюю ступень пьедестала в соревнованиях среди мужчин на дистанции 2 тысячи метров.

Всего Московскую область на чемпионате представляли девять спортсменов из Коломны и Бронниц. Соревнования проводились в Москве со 2 по 4 февраля.

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#чемпионат россии
#подмосковье
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Подмосковные спортсмены привезли четыре медали с Всероссийских соревнований по метанию ножа
07 февраля 2024, 10:16

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Представители Подмосковья завоевали четыре медали на Всероссийских соревнованиях по спортивному метанию ножа «Турнир памяти И.М. Антипиной». У команды региона по итогам турнира – золото, два серебра и бронза. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Варвара Солдаткина из города Пушкино заняла первое место на дистанции 3 м среди женщин. Андрей Булышкин из Подольска стал серебряным призером на той же дистанции среди мальчиков 12-13 лет. Ещё одной серебряной медалью копилку команды пополнила Александра Колесникова из Пушкина на дистанции 5 м среди девушек 16-17 лет. Бронза – у Руслана Багаутдинова из Орехово-Зуева на дистанции 3 м среди юношей 14-15 лет», – уточнили в министерстве.
Соревнования прошли в Москве и были посвящены памяти бывшего президента Федерации спортивного метания ножа города Москвы Антипиной. В них участвовали более 120 спортсменов из разных регионов России.

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#спорт
#минспорт мо
#соревнования
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#награды
#московская область
#подмосковье
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В Балашихе провели баскетбольные матчи на обновлённом стадионе «Труд»
07 февраля 2024, 10:01

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Лучшие баскетболисты Балашихинской школьной лиги сыграли на обновлённом стадионе «Труд». Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
В Соревнованиях приняли участие по четыре команды мальчиков и девочек из Земской и Салтыковской гимназий, школ № 4, 7, 22, 26, 30 и других образовательных учреждений округа.

«Между собой дети играли по групповому этапу, то есть всего за «матч звёзд» прошло шесть игр. Также до начала матча игроки соревновались в эстафетах и конкурсах на скорость, самый красивый, дальний и трëх очковый броски. Для детей очень важно проведение таких мероприятий, и я надеюсь, что именно благодаря им всё больше школьников будут заниматься спортом», — поделился координатор проекта Балашихинской школьной лиги Дмитрий Кузнецов.

Стоит отметить, что «Балашихинская школьная лига» является пилотным подмосковным проектом, который направлен на привлечение подрастающего поколения к регулярным занятиям спортом.

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#подмосковье
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#спортсмены
#балашиха
#баскетбол
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Подмосковные спортсмены передали олимпийские медали Сочи на Аллею Славы ВДНХ
06 февраля 2024, 22:48

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Олимпийский чемпион, депутат Мособлдумы Александр Легков передал золотую медаль зимних Игр в Сочи для экспозиции на Аллее Славы. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта. Экспозиция, посвящённая 10-летнему юбилею зимней Олимпиады в Сочи, открылась в рамках Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ.
«Сегодня мы чествуем наших чемпионов, которые подарили нам гордость и радость побед 10 лет назад. Мы видим, как развивается инфраструктура и города Сочи, и всей страны. Создаются спортивные объекты, устанавливаются новые рекорды. Мы благодарим победителей и призёров за их усилия, за веру, за мастерство и за преданность Родине. И пусть наш гимн продолжает звучать в честь наших побед!» – сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Вместе с Легковым свои медали в именных стелах разместили фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв, биатлонисты Алексей Волков и Дмитрий Малышко.
«Пускай в нашей стране будет ещё больше чемпионов, которые принесут ещё больше побед», – сказал на открытии экспозиции Легков.
XXII зимние Олимпийские игры проходили в Сочи с 7 февраля по 23 февраля 2014 года.

Аллея славы начала работу на ВДНХ 6 декабря прошлого года. Выставка, посвящённая российским спортсменам и их достижениям на мировой арене, была создана обществом «Знание». Помимо портретов и информации о спортсменах, на стеле представлены их медали. Всего было открыто семь площадок, посвященных достижениям российских спортсменов.

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#минспорт мо
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Мостовой сравнил Джикию с Абаскалем
06 февраля 2024, 18:14

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой сравнил футболиста Георгия Джикию и тренера Гильермо Абаскаль, отметив, что первый важнее для «Спартака», чем второй.
«Для «Спартака» Джикия намного важнее Абаскаля. Георгий много лет играл в команде, был одним из главных действующих лиц, капитаном, завоевал чемпионство. А Абаскаль приехал — уехал, как и многие другие иностранные тренеры в истории «Спартака». В любом случае, даже если Джикия не продлит контракт со «Спартаком», у него всё будет хорошо. Без клуба такой игрок не останется. А «Спартак» потеряет лидера команды», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Мостовой.

Ранее бывший игрок «Ростова» Виталий Дьяков высказал мнение о том, что аренда защитника «Спартака» Георгия Джикии в команду стала лучшим вариантом для спортсмена.

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