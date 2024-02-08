Жители региона могут принять участие в забегах серии «Суперлига Подмосковья»

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«Откроет беговой сезон Коломенский полумарафон «Летопись Победы», который состоится 5 мая. Забег«Волоколамский рубеж» запланирован на 8 июня, традиционный полумарафон «Сергиевым путём»пройдет 13 июля в Сергиевом Посаде. Полумарафон «Большая Волга» 24 августа состоится в Дубне – это новая локация Суперлиги Подмосковья. Завершится сезон кросс-полумарафоном «ОдинцовоRUN», который пройдет 19 октября», — отметили в пресс-службе министерства.
Подробную информацию о всех мероприятиях можно найти на официальном сайте «Суперлига Подмосковья».
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