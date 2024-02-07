Экс-глава «Локомотива» Смородская назвала «Трабзонспор» слабеньким клубом

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«Трабзонспор» — очень слабенький клуб. Думаю, это не уровень Джикии, он заслуживает большего. Ему пока нужно побыть здесь, как мне кажется. В РПЛ точно найдутся желающие подписать Джикию, если «Спартак» не продлит с ним контракт», — прокомментировала в беседе с «РБ Спорт» Смородская.
До этого появлялась информация о том, что защитник «Спартака» Георгий Джикия может перейти в «Трабзонспор».
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