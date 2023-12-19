Подмосковные спортсменки стали обладателями золота на первенстве ЦФО по волейболу

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
На соревнованиях Московскую область представляли команды спортивной школы «Дубна» и СШОР «Дмитров М.Б.М.».
В финале волейболистки сыграли с представительницами Воронежа. Подмосковная команда в сухую обыграла воронежских спортсменок и стала зотолым победителем первенства ЦФО.
Кроме этого, дмитровские волейболистки заняли пятую ступень турнира первенства ЦФО.
Стоит отметить, что теперь команда волейболисток из Дубны будет бороться за медали на полуфинальном этапе всероссийских соревнований.
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