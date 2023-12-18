Сборная Подмосковья стала бронзовым призёром Кубка России по дзюдо

Фото: пресс-служба Федерации дзюдо РФ
Сборная Московской области заняла третье место в общекомандном зачёте Кубка России по дзюдо. Возглавила зачёт команда Москвы, второй результат – у представителей Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Кубок России по дзюдо среди мужчин и женщин проходил 14-18 декабря в Нижнем Новгороде.
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Лора Луганская