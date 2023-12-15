Гимнасты Подмосковья стали призерами на всероссийском турнире на призы Леонида Аркаева

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
В турнире приняли участие около 200 спортсменов из разных регионов России.
В упражнениях на кольцах и в многоборье бронзовыми призерами стали Дмитрий Литвиненко и юниор Михаил Усов. Михаил также стал победителем «мастера спорта» среди юниоров.
Подмосковный гимнаст Вячеслав Селивантьев стал обладателем двух бронзовых медалей в упражнениях на брусьях и кольцах, а Владислав Сокольников завоевал второе место в упражнениях на кольцах, Роман Пуль стал третьим в опорном прыжке, а Даниил Зимараев завоевал почетное втрое место в вольных упражнениях.
Кроме этого, гимнаст Сергей Щербаков выиграл два золота – в многоборье и в упражнениях на брусьях, а также две серебряные медали – в вольных упражнениях и в упражнениях на коне.
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