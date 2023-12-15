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Гимнасты Подмосковья стали призерами на всероссийском турнире на призы Леонида Аркаева

15 декабря 2023, 09:47
Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Гимнасты Московской области завоевали 16 медалей на всероссийском турнире на призы Леонида Аркаева. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике «На призы заслуженного тренера СССР Леонида Аркаева» проходили в Саранске с 11 по 14 декабря.

В турнире приняли участие около 200 спортсменов из разных регионов России.


По итогам соревнований первое место в программе «мастер спорта» занял Дмитрий Литвиненко. Он также стал обладателем серебра в в опорном прыжке.

В упражнениях на кольцах и в многоборье бронзовыми призерами стали Дмитрий Литвиненко и юниор Михаил Усов. Михаил также стал победителем «мастера спорта» среди юниоров.

Подмосковный гимнаст Вячеслав Селивантьев стал обладателем двух бронзовых медалей в упражнениях на брусьях и кольцах, а Владислав Сокольников завоевал второе место в упражнениях на кольцах, Роман Пуль стал третьим в опорном прыжке, а Даниил Зимараев завоевал почетное втрое место в вольных упражнениях.

Кроме этого, гимнаст Сергей Щербаков выиграл два золота – в многоборье и в упражнениях на брусьях, а также две серебряные медали – в вольных упражнениях и в упражнениях на коне.

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Аршавин: Такой игрок, как я, рождается раз в 50 лет
15 декабря 2023, 01:26

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин в ходе интервью на YouTube-канале «СБГ ШОУ» ответил на вопрос о воспитании в академии сине-бело-голубых «нового Аршавина».
«Есть ли мечта воспитать нового Аршавина? Аршавин должен родиться. Много факторов должно срастись. Может, Аршавин в этих стенах не должен вырасти — вырастет где-то в другом месте. Но такой игрок, как я — это нескромно говорить, — он не рождается каждые 10-20 лет, может, 50 лет. Именно в России», — сказал российский футболист.

Андрей Аршавин воспитывался в петербургской «Смене». На высшем уровне за «Зенит» он дебютировал в 1999 году. После девяти лет в петербургском футбольном клубе футболист перешёл в лондонский «Арсенал» и четыре года играл в Великобритании. В апреле 2009 года он стал лучшим игроком месяца в лиге.

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#футболист
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Конкурс «Цифровая трансформация российского спорта» выиграли две подмосковные организации
14 декабря 2023, 20:37

Фото: Минспорт МО

Управление по физической культуре, спорту и работе с молодёжью городского округа Балашиха второй год подряд стало победителем конкурса «Цифровая трансформация российского спорта». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.

Ещё одним победителем стало Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва им. Ю.Е. Ляпкина». Награды в Министерстве физической культуры и спорта Московской области вручили руководитель ведомства Дмитрий Абарёнов и гендиректор АО «Мой спорт» Андрей Марков.
 
Балашихинское управление выиграло в номинации «Лучший муниципальный орган управления физической культуры и спорта с населением от 250 тыс жителей и выше». А спортшкола им. Ю. Е. Ляпкина» стала лучшей организацией, реализующей дополнительные образовательные программы спортивной подготовки. 
 
Во время рабочей встречи Абарёнов и руководство АО «Мой спорт» обсудили дальнейшее развитие функционала платформы. Как сказал министр, есть интересные задумки, которые планируется реализовать в новом году.

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ФИФА назвал претендентов на титул лучшего игрока 2023 года
Месси, Мбапе и Холланд в числе претендентов на титул «Игрок года» по версии УЕФА
14 декабря 2023, 19:35

Фото: istockphoto.com/Rost-9D

ФИФА опубликовал список претендентов на звание лучшего футболиста по итогам 2023 года. В числе номинантов француз Киллиан Мбапе («Пари Сен-Жермен»), Лионель Месси (Аргентина, «Интер Майами») и Эрлинг Холланд (Норвегия, «Манчестер Сити»).
В прошлом году приз получил Месси и в этом большую роль сыграло то, что ведомая им сборная Аргентины стала чемпионом мира. Но сейчас другой календарный год, а сам Лионель переехал летом в американский «Интер Майами», выступающий в MLS, уровень которой несопоставим с европейскими чемпионатами. Получение им приза можно было бы объяснить только признанием прошлых заслуг.

Киллиан Мбапе в очередной раз стал с парижским клубом чемпионом Франции. Он лидер сборной и стабильно лучший бомбардир внутреннего чемпионата. Однако его «Пари Сен-Жермен» с огромным скрипом пролез в плей-офф Лиги чемпионов, а сам Мбапе не всегда стабилен.

Холланд выглядит наиболее достойным кандидатом. Ему потребовалось всего 49 матчей для того, чтобы забить 50 мячей за «Манчестер Сити». С английским клубом он выиграл чемпионат АПЛ, а главное — Лигу чемпионов. Единственным минусом может стать то, что его сборная не смогла пробиться на чемпионат Европы. Но один игрок не способен тащить целую команду. Это удавалось только великому Марадоне.

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#чемпионат европы
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#футбол
#матч
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В 2024 года стартует регистрация на забеги Суперлиги Подмосковья
14 декабря 2023, 17:40

Фото: istockphoto /WoodysPhotos

В январе 2024 года откроется регистрация на забеги Суперлиги Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
С января 2024 года будет открыта регистрация для участников в забегах в Коломенском полумарафоне «Летопись Победы», который состоится 5 мая 2024 года, полумарафоне «Волоколамский рубеж» - 8 июня 2024 года, в традиционном полумарафоне «Сергиевым путём», который пройдет 13 июля 2024 года в Сергиевом Посаде, Дубненском полумарафоне «Большая Волга», запланированном на 24 августа 2024 года, и на старт кросс-полумарафона «ОдинцовоRUN» 19 октября 2024 года. 

«Суперлига Подмосковья» – это одно из самых массовых спортивных сообществ в Московской области. Количество участников на сегодняшний день превышает 11 тысяч человек и увеличивается ежедневно. Каждый новый член команды и каждый дополнительный километр делают ближе достижение глобальной цели – совместно преодоленные 10 млн километров, отметили в министерстве.

Стоит отметить, что в новом году появится возможность у юных атлетов в возрасте от 4 до 11 лет присоединиться к забегам на 300 и 600 метров.

Подробную информацию о каждом из забегов условиях участия можно найти на официальном сайте СУПЕРЛИГАМО.РФ.

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#спортсмены
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В Московской области состоялся студенческий фестиваль ГТО
14 декабря 2023, 16:30

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Конькобежный центр «Коломна» принял студенческий фестиваль ГТО. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Студенческий фестиваль ГТО прошел в Коломне. В нем приняли участие свыше 100 студентов из высших учебных заведений. 

Всего студенты были разделены на 12 команд и соревновались в сдачи норм ГТО для седьмой и восьмой ступеней комплекса: рыжок в длину с места, наклон туловища, отжимания, подтягивания на перекладине, встречная эстафета – бег на 30 м и комплексная эстафета 

«Ещё в школе я выполнила нормативы на серебряный знак, сейчас хочу золотой. Тогда не совсем получилось метание снаряда. Я считаю, что участвовать в комплексе ГТО нужно для поддержания хорошей физической формы, для достижения целей, да и просто, чтобы быть здоровым и сильным», – поделилась впечатлениями участница фестиваля Александра Храмушкина.

Стоит отметить, что соревнования для студентов факультета физической культуры и спорта проходило в отдельных условиях, так как учащиеся физически более выносливее.

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#коломна
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Глава МОК Бах поддержал допуск россиян к Олимпиаде в Париже
14 декабря 2023, 16:07

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал возможность выступления спортсменов из России и Белоруссии на Олимпийских играх. Он заявил, что считает решение, принятое организацией, правильным.
Ранее МОК объявил, что допустит российских и белорусских атлетов до соревнований в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий, среди которых отсутствие связей с силовыми ведомствами (командами ЦСКА и «Динамо»), а также при отсутствии публичных высказываний в поддержку СВО.

«Отдельные спортсмены не могут быть наказаны за действия своих правительств», — приводит слова Баха BBC.

Глава МОК также отверг идею бойкота Олимпиады, отметив, что странам, которым не по душе решение спортивных функционеров, никто не запрещает иметь собственное мнение.

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#олимпиада
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Тренер Силкин назвал лучший матч года
Тренер Силкин: «Краснодар»—ЦСКА — лучший матч года
14 декабря 2023, 15:57

Фото: istockphoto.com/matimix

Известный российский тренер Сергей Силкин заявил, что «Краснодар»—ЦСКА стал лучшим матчем года в РПЛ, окончившийся счётом 1:0.
«Матч «Краснодар»—ЦСКА – 100% лучший матч этого года. Просто фантастический сценарий. ЦСКА играл здорово, атаковал, но затем «Краснодар» во втором тайме просто перевернул игру. Мне кажется, «Краснодар» в этой игре забил чемпионский гол. Такие голы на последних минутах признак того, что команда готова стать чемпионом», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Силкин.

Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал выступление «Динамо» в сезоне-2023/2024 и отметил, что команда не готова бороться за чемпионство. Однако, по его мнению, «Динамо» должно попытать сохранить место в тройке лидеров.

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Для жителей Московской области работают свыше 370 катков
14 декабря 2023, 15:55

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

В Подмосковье открыты для посетителей свыше 370 катков. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
На данный момент в регионе уже открыли для посещения более 370 катков.

«На сегодняшний день в Подмосковье работают уже 377 катков. Это и хоккейные коробки во дворах, и катки на школьных стадионах, в парках и центральных площадях городов. Всего в сезоне 2023-2024 планируется залить 845 катков, в том числе 37 – с искусственным льдом», – отметил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов. 

Кроме этого, самым большие искусственные будут работать в Красногорске на стадионе «Зоркий» и в парке «Патриот». Стоит отметить, что в Подмосковье в зимний сезон планируется работа около 800 ледовых площадок.

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Президент РФС Колосков заявил о неготовности «Динамо» к борьбе за золото
14 декабря 2023, 15:48

Фото: istockphoto.com/matimix

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал выступление «Динамо» в сезоне-2023/2024 и отметил, что команда не готова бороться за чемпионство.
«В этом сезоне «Динамо» — совершенно другая команда, намного сильнее и интереснее, чем в прошлом. Результат говорит сам за себя. Но пока команда не готова к борьбе за золото чемпионата России, так как не хватает скамейки, мало вариативности, тренер проводит первый сезон. Стабильности на данный момент нет, совершенно разная игра в двух таймах», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Колосков.

Однако, по его мнению, «Динамо» должно попытать сохранить место в тройке лидеров.

Ранее бывший футболист ЦСКА Вячеслав Даев заявлял, что от команды в этом сезоне РПЛ ожидал больших результатов, чем она смогла показать.

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