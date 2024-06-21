Подмосковный борец Емелин завоевал золото Игр БРИКС

Еще три медали завоевали пловцы из Подмосковья на Играх БРИКС. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Представители Московской области завоевали три серебряные медали на соревнованиях по плаванию в Казани, где проходили международные Игры стран БРИКС.





«В мужских соревнованиях подмосковный пловец Анатолий Гусенков занял второе место на дистанции 200 метров в комплексном плавании.Ещё один представитель Московской области, Герман Зажирский, занял второе место в баттерфляе на дистанции 200 метров. Среди женщин серебряную медаль на дистанции 200 метров в комплексном плавании завоевала представительница Московской области Дарья Рогожинова», — поделились в пресс-службе.





Соревнования по плаванию на Играх стран БРИКС проходят с 19 по 21 июня в спортивном комплексе «Дворец водных видов спорта» в Казани.





В столицу Татарстана приехали более 4 тысяч спортсменов из 90 стран, чтобы побороться за медали в 27 видах спорта.