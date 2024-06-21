Подмосковный борец Емелин завоевал золото Игр БРИКС

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Борец из Московской области Сергей Емелин завоевал золотую медаль на соревнованиях по греко-римской борьбе в рамках международных Игр стран БРИКС, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«На Играх БРИКС Сергей Емелин одержал победу над борцом из Египта Мохаммадом Фавазом, Талибшо Хайбаровым из Белоруссии и Зией Бабашовым из Азербайджана. В Финальной схватке Емелин вновь встретился с Бабашовым и снова одолел его», — говорится в сообщении.Всего на соревнованиях по классической борьбе на Играх БРИКС представители Московской области завоевали 52 медали, из которых 27 золотых, 18 серебряных и семь бронзовых.
В Минспорта Подмосковья также напомнили, что Сергей Емелин является чемпионом Европы и мира и призёром Олимпийских игр.
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