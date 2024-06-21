Подмосковная фехтовальщица Гудкова выиграла золото на Играх БРИКС

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Вторую золотую медаль завоевали подмосковные фехтовальщики на Играх БРИКС. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Подмосковная спортсменка Татьяна Гудкова завоевала золотую медаль в соревнованиях по фехтованию на международных Играх стран БРИКС.
«Девушка победила в личном первенстве среди женщин в дисциплине «шпага». Татьяна Гудкова стала четвёртой представительницей региона, которая завоевала золотую медаль в фехтовании на Играх БРИКС. Накануне в личных соревнованиях шпажистов золото выиграл Георгий Бруев. Фехтовальщица из Московской области Анна Соловьёва завоевала серебро в турнире рапиристок. Двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян заняла третье место в соревнованиях саблисток», — поделились в пресс-службе.
Соревнования по фехтованию проходят с 19 по 22 июня в Казани, в спортивном комплексе «Санкт-Петербург».
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