Подмосковный киберспортсмен стал одним из лучших игроков в CS2 в мире

Фото: пресс-служба администрации Орехово-Зуевского г. о.
Илья Осипов из Орехово-Зуева признан одним из лучших в мире игроков в Counter-Strike 2. Имена обладателей своей ежегодной премии HLTV Awards объявил Киберспортивный портал HLTV, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«В номинации «Лучший игрок года в Counter-Strike 2» второе место занял 19-летний киберспортсмен из Орехово-Зуева Илья Осипов, известный как m0NESY. Он представлял команду G2 Esports. Опередил его только Данила Крышковец из Томска, играющий под ником donk за команду Team Spirit. Тройку сильнейших дополнил француз Матье Эрбо из Team Vitality», – говорится в сообщении.Ранее Осипов стал лучшим игроком турнира IEM Dallas 2024, а также был признан самым ценным участником BLAST Premier World Final 2022.
«Илья начал играть в Counter-Strike в шестилетнем возрасте. В 12 лет получил максимальный 10-й уровень на FACEIT – киберспортивной платформе, объединяющей многих профессиональных игроков. Профессиональную карьеру m0NESY начал в 2019 году, выступал за такие команды, как NewBALLS, Ztayhome и NAVI Junior», – рассказали в администрации.Там добавили, что успех Осипова подтверждает высокий уровень подмосковного киберспорта и свидетельствует о большом потенциале молодёжи Подмосковья в этой сфере.
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Лора Луганская