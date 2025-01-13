Спортсменка из Подмосковья выиграла гонку преследования в рамках Кубка России по биатлону

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
Анастасия Халили одержала победу в женской гонке преследования в рамках четвёртого этапа Кубка России по биатлону, который проходил в Рязани, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Биатлонистка из Московской области прошла дистанцию длиной 7,5 километра за 22 минуты 5,7 секунды, допустив три промаха на четырёх огневых рубежах.
Четвёртый этап Кубка России по биатлону среди мужчин и женщин состоялись в Рязани на новом биатлонном комплексе «Алмаз».
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«Пользовалась сегодня своей сильной стороной — это ход. Не стала отсиживаться, везде работала. Понимала, что девочки лучше стреляют, а я быстро бегу, поэтому удавалось на каждом круге отыгрывать свой штраф», — сказала Халили в эфире телеканала Матч ТВ.
Четвёртый этап Кубка России по биатлону среди мужчин и женщин состоялись в Рязани на новом биатлонном комплексе «Алмаз».
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Дайана Хусинова