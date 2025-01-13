Команда «Динамо Шатура» победила в первом матче чемпионата России по футзалу

Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура
XXXIII чемпионат России по футболу в залах стартовал в подмосковной Шатуре, в первом домашнем матче местная команда «Динамо Шатура» одержала убедительную победу над соперниками — командой «Виктория» из Красноармейска, сообщает пресс-служба администрации городского округа Шатура.
«Первый тайм встречи завершился со счётом 6:0 в пользу хозяев. Во втором тайме гостям также удалось результативно атаковать ворота «Динамо Шатура», однако разрыв стал ещё больше. Встреча закончилась со счётом 22:2 в пользу шатурской команды», — говорится в сообщении.XXXIII чемпионат России по футболу в залах проходит в Суперлиге, он стартовал 1 января 2025 года и продлится до 27 апреля. Участие в турнире принимают восемь команд.
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