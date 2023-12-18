Подольская команда обыграла легенд хоккея в рамках проекта «Выходи во двор»

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Жители Подольска обыграли «Легенд хоккея» по буллитам в матче проекта «Выходи во двор». Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
В Подольске дали старт третьему зимнему сезону уникального проекта «Выходи во двор», в рамках которого звезды отечественного хоккея играют против любительских сборных Подмосковья.
На протяжении всей игры зрители наблюдали напряженному борьбу. Основное время матча закончилось со счётом 7:7. Победителя должна была определить серия буллитов. Счет серии открыли самые юные хоккеисты, выступавшие на открытии сезона в составах Легенд и местных жителей.
Кроме этого, юные участники смогли забить по одной шайбе и при счете 8:8 в борьбу вступили взрослые хоккеисты.Встреча завершилась со счетом 9:8 в пользу любительской сборной из Подольска.
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«Стартовый матч третьего зимнего сезона проекта «Выходи во двор» собрал на трибунах ледовой арены «Витязь» в Подольске более 3,5 тысяч зрителей. Этот матч мы посвятили памяти главы городского округа Дмитрия Жарикова. Благодарю Легенд хоккея за то, что поддерживают этот проект, приезжают в разные города Подмосковья, встречаются с детьми, болельщиками и показывают пример нашему молодому поколению», — отметил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.
Кроме этого, юные участники смогли забить по одной шайбе и при счете 8:8 в борьбу вступили взрослые хоккеисты.Встреча завершилась со счетом 9:8 в пользу любительской сборной из Подольска.
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Мира Полтева