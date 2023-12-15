Подмосковный ЖБК «Спарта энд К» одержал волевую победу в чемпионате России

Управление по физической культуре, спорту и работе с молодёжью городского округа Балашиха второй год подряд стало победителем конкурса «Цифровая трансформация российского спорта». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.

Ещё одним победителем стало Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва им. Ю.Е. Ляпкина». Награды в Министерстве физической культуры и спорта Московской области вручили руководитель ведомства Дмитрий Абарёнов и гендиректор АО «Мой спорт» Андрей Марков.



Балашихинское управление выиграло в номинации «Лучший муниципальный орган управления физической культуры и спорта с населением от 250 тыс жителей и выше». А спортшкола им. Ю. Е. Ляпкина» стала лучшей организацией, реализующей дополнительные образовательные программы спортивной подготовки.



Во время рабочей встречи Абарёнов и руководство АО «Мой спорт» обсудили дальнейшее развитие функционала платформы. Как сказал министр, есть интересные задумки, которые планируется реализовать в новом году.



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