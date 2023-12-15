Подмосковный ЖБК «Спарта энд К» одержал волевую победу в чемпионате России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Во второй половине игры «Спарта энд К» выигрывала уже с преимуществом 18 очков – 46:28. Москвички сократили отставание до -3, но спастись так и не сумели. Игра завершилась со счётом 67:64.
Для подмосковного клуба нынешняя победа стала третьей в сезоне. При этом МБА – один из лидеров чемпионата России.
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