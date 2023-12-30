ФИДЕ признала договорной ничью Непомнящего и Дубова на ЧМ по блицу в Самарканде

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Апелляционный комитет чемпионата мира по быстрым шахматам, проходящего в Самарканде, оставил в силе решение словацкого судьи Ивана Суровы. Ранее он признал договорной ничью в партии между Яном Непомнящим и Даниилом Дубовым и присудил им за это по нулю очков.
Словацкий арбитр счёл, что такой результат был заранее спланирован и присудил шахматистам по 0 очков вместо 0,5 балла, которые получил бы каждый из них за ничейный исход партии. Игроки подали апелляцию, но она была отклонена, а решение Суровы осталось в силе.
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