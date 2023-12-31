Шахматистка Гунина рассказала о своем отношении к украинским спортсменам

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В субботу россиянка Валентина Гунина стала первой на чемпионате мира по блицу, прошедшем в Самарканде (Узбекистан).
Валентина Гунина во второй раз одержала победу на чемпионате мира по блицу. Впервые она победила на турнире в 2012 году.
Гунина набрала 14 очков из 17 возможных. В заключительной партии спортсменка из России обыграла украинку Анну Музычук.
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Гунина набрала 14 очков из 17 возможных. В заключительной партии спортсменка из России обыграла украинку Анну Музычук.
«Меня не смущает, что украинские шахматистки не подают руки, потому что мы все понимаем, что можно делать, а что нельзя. Когда я играла с сестрами Музычук, понимала, что это непростая ситуация, но меня это никак не выбивает»,-сказала Валентина Гунина в программе «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».Валентина Гунина страдает от волчанки. По её словам, во время игры она забывает о болезни.
«Когда меня сажают за шахматную доску и говорят тренироваться или играть, мне становится намного легче, потому что я не думаю о своей болезни и о том, как это тяжело. Должна сказать, что горжусь собой, это действительно тяжело», - цитирует Гунину пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE) в социальной сети X.Ранее Апелляционный комитет чемпионата мира по быстрым шахматам, проходящего в Самарканде, оставил в силе решение словацкого судьи Ивана Суровы. Ранее он признал договорной ничью в партии между Яном Непомнящим и Даниилом Дубовым и присудил им за это по нулю очков.
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Мария Фирсова