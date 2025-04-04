Полузащитник «Спартака» Медина может не сыграть против «Ростова» из-за травмы

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Левый вингер московского «Спартака» Хесус Медина рискует пропустить матч 23-го тура МИР Российской премьер-лиги против «Ростова». Причина — не до конца вылеченная травма.
Игрок получил повреждение во время мартовского перерыва на матчи сборных, сообщает портал Metaratings.ru. Полузащитник вызывался в национальную команду Парагвая, проводившую отборочные игры на чемпионат мира 2026 года. Из-за этой травмы он уже пропустил игру 22-го тура против «Ахмата» в Грозном, откуда «красно-белые» сумели привезти только одно очко. Встреча, напомним, закончилась со счётом 0:0.
В текущем сезоне Хесус Медина провёл за «Спартак» 21 матч во всех турнирах. В них он забил три мяча. Кроме того, на счету парагвайца две голевые передачи.
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В текущем сезоне Хесус Медина провёл за «Спартак» 21 матч во всех турнирах. В них он забил три мяча. Кроме того, на счету парагвайца две голевые передачи.
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Александр Бойцов