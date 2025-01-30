«Спартак» ищет варианты для Медины, который не хочет покидать клуб

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ФК «Спартак» продолжает искать варианты для продолжения карьеры 27-летнего парагвайского нападающего Хесуса Медины. Об этом стало известно Metaratings.ru.
«По нашей информации, сам игрок пока не хочет покидать «Спартак». Главный тренер команды Деян Станкович не против ухода игрока, если клуб подпишет нового вингера», — отмечается в материале.Напомним, Медина попал в «Спартак» из ЦСКА в июле 2023 года. Клуб отдал за него 6 млн евро. Сейчас на его счету восемь голов и шесть голевых передач за 53 игры.
Рыночная стоимость футболиста составляет 4 млн евро, согласно информации Transfermarkt.
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